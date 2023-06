Unión por la Patria: hora de definiciones con todos esperando la decisión de Cristina Kirchner

“Creo que estamos con los tiempos más ajustados que otras veces”, comentaba este viernes un funcionario nacional de rango ministerial, en referencia a la definición de la candidatura presidencial de oficialismo, rebautizado Unión por la Patria, a siete días de vencer el plazo para la inscripción en la justicia electoral.

Desde el oficialismo esperan que Cristina Kirchner tome una decisión de cara a las elecciones. Foto: Web.

El funcionario recordaba cuando en 2011, una semana antes de la inscripción de la fórmula presidencial del entonces Frente para la Victoria, Cristina Kirchner convocó a ministros y secretarios a Olivos, y ante la sorpresa de (casi) todos anunció que ella iría por la reelección en fórmula con Amado Boudou, entonces ministro de Economía.

En el kirchnerismo esperan que antes de terminar el fin de semana largo, la Vicepresidenta, que viajó a Santa Cruz, comunique el binomio presidencial que competirá dentro de Unión por la Patria en las PASO del 13 de agosto.

El jueves Cristina Kirchner volvió a hablar en público, esta vez desde Río Gallegos, pero de nuevo el mensaje a sus seguidores evitó dar pistas sobre el pronunciamiento electoral que todos esperan. Algo dejó en claro: rubricó el enojo de su sector, expresado horas antes por el PJ bonaerense y Máximo Kirchner, contra Daniel Scioli y el presidente Alberto Fernández.

No se trató de un enojo liviano: acusó de “amenazar con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado”. Además, insistió con las críticas a la gestión de Alberto Fernández, básicamente por los términos del acuerdo firmado con el FMI. Para Cristina Kirchner, la rediscusión del acuerdo debe ser impulsada por el candidato presidencial de Unión por la Patria.

En un mensaje directo a la Casa Rosada (por avalar la candidatura de Scioli), Cristina Kirchner reclamó “la menor conflictividad posible” de quien tiene “la responsabilidad de gobierno”. Días atrás, Sergio Massa, quien en alianza con el kirchnerismo también aboga por una candidatura de consenso, dijo más o menos lo mismo: “a la Argentina no le entra un quilombo más”.

Aníbal Fernández, sostén político de Scioli, volvió a aclarar que el “partido judicial” no tiene nada que ver con recurrir por diferencias a la justicia electoral. En la justicia electoral, José Luis Gioja recuperó el Partido Justicialista después de que lo interviniera Luis Barrionuevo en 2018.

“Lo que hice fue advertir que tenemos que acordar entre nosotros y, si no lo podemos acordar, voy a recurrir a la justicia electoral. ¿Qué es esto del partido judicial?”, se preguntó Aníbal Fernández. “Los que amenazan son los canallas; yo no soy un canalla, no lo acepto”, se defendió.

La discusión interna se planteó por las reglas de la competencia. “Quedó un reglamento muy restrictivo”, evaluó un dirigente peronista bonaerense, en charla con este diario. La competencia en las PASO exige un piso del 30 por ciento a la minoría. Los candidatos a intendentes, a su vez, en el rubro gobernador, deberán optar por pegarse a la boleta de Scioli o a la del candidato kirchnerista. No podrán “colgarse” a ambas opciones. Scioli insiste en que puede cubrir todo el territorio bonaerense con candidaturas competitivas. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sería su candidata a gobernadora. En el kirchnerismo algunos creen que el embajador en Brasil y su grupo, desgastados, terminarán por bajarse para confluir en listas de unidad. Como quieren los gobernadores y la CGT.

Desde el sciolismo dicen que no saben contra quién van a competir (más allá de la candidatura testimonial de Agustín Rossi) y piden mirar hacia UP. El entorno de Cristina Kirchner se mantiene disciplinado y se preserva la información. Igual en el Frente Renovador y en La Cámpora, las tres patas asociadas en esta previa electoral.

Daniel Scioli, candidato a presidente. Foto: Federico Lopez Claro.

Es un hecho el despliegue propio de una campaña presidencial de “Wado” de Pedro. Pero el ministro del Interior dijo hace horas que ocupará el lugar que le digan, frase que introdujo dudas en muchos. Creció así la versión sobre la candidatura presidencial de Axel Kicillof. Esta versión se completa con Gabriel Katopodis, como candidato a gobernador. El ministro de Obras Públicas acaba de ser elogiado por Cristina Kirchner (“es de los funcionarios que funcionan”, dijo), y tiene contacto fluido con los intendentes bonaerenses (él fue intendente de San Martín, en el conurbano norte). Katopodis integra el PJ bonaerense que conduce Máximo Kirchner.

En solo una semana todo esto se habrá definido. Se sabrá entonces qué lugar ocupará Sergio Massa (¿candidato a presidente, a senador?) y si desde el interior, Juan Manzur sorprendió con algún movimiento electoral.