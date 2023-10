Tras el pedido de Massa, Insaurralde también renunció a su candidatura a concejal

El ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, decidió bajar su candidatura de concejal a Lomas de Zamora tras el escándalo de su viaje junto a su pareja, Sofía Clerici, a Marbella.

Al mismo tiempo, trascendió que podría ser denunciado por enriquecimiento ilícito como así también la modelo podría ser denunciada por encubrimiento.

Las imágenes de las escandalosas vacaciones entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

El escándalo surgió al darse a conocer las lujosas vacaciones que el político se tomó junto a su pareja en el Mar Mediterráneo, en medio de la crisis económica y social de la Argentina y dará origen a una investigación para determinar de dónde surgieron los fondos para costear esas vacaciones.

Cómo fue la renuncia de Insaurralde a la jefatura de Gabinete provincial

El ahora ex jefe de Gabinete de la Provincia se expresó en su salida del puesto: “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.

Massa había pedido que Insaurralde renunciase a su candidatura como concejal

Pese a ser uno de los temas más polémicos de las últimas horas, el escándalo de Insaurralde no se coló con demasía en el debate presidencial de este domingo por la noche.

Sin embargo, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, comentó al respecto: “Insaurralde cometió un grave error, renunció y también tiene que renunciar a la candidatura a concejal en Lomas”.

La candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, sí cruzó al ministro de Economía: “Massa les dijo a las docentes que ‘se acabó la joda’. ¿Joda? Joda es la de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champagne”.

Sergio Massa durante el debate presidencial. Foto: Federico López Claro

Massa esquivó el tema durante el debate, pero en declaraciones a la prensa manifestó la necesidad de que Insaurralde renunciase.

Previo al debate, el candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi, reveló que Massa tomó cartas en el asunto y promovió la salida de Insaurralde del gobierno del bonaerense de Axel Kicillof. “Sergio actuó. Se comunicó inmediatamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en cuatro horas el tema estuvo resuelto: Insaurralde ya no forma parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, había señalado.

Noticia en desarrollo.