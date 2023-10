El nuevo mensaje de Sofía Clerici en redes sociales: “Siempre tuve novios adinerados”

La modelo y empresaria, pareja del ahora ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires -Martín Insaurralde-, Sofía Clerici, volvió a hacer un descargo del escándalo que trascendió este sábado a través de sus redes sociales.

“Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc., trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente… nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio Tal Persona... no hay pruebas”, dijo la modelo a través de Twitter.

El nuevo descargo de la modelo Sofía Clerici. Foto: Twitter

Anteriormente, Clerici también se había manifestado a través de las redes sociales luego del escándalo que se desató a partir de sus posteos de fotos en Marbella en un yate junto a Martín Insaurralde. Por esos posteos, el político en horas de la tarde de este sábado presentó su renuncia.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, manifestó Insaurralde en su salida.

Cabe destacar que el contenido de las publicaciones de la modelo daban cuenta de un viaje cuanto menos inoportuno a Europa (debido a la coyuntura política, económica y social que atraviesa el país), sino que además desató la polémica al no quedar claro cómo tanto Insaurralde como ella pudieron costear los valores de alquiler de un yate de más de 10 mil euros por día, sin contar los ostentosos consumos que se hicieron dentro de la embarcación, tales como bebidas caras, y regalos notorios.

Así es "Bandido 90", el lujoso yate que alquilaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella. Foto: gentileza tn

Los otros descargos de Sofía Clerici justificando sus posteos

La modelo también había hecho otros descargos más temprano este domingo: “Aclaro un poco, porque a la gente le encanta hablar por hablar sin saber. Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, se lee en su mensaje.

“Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”, añadió luego de aclarar que Insaurralde se sumó a su plan de viaje.

“No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas… Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me las compré solita para que sepan. Besitos y ocúpense de sus vidas!!! No pierdan tiempo (que pasa rápido)”, cerró.