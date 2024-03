Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional advierten que el Gobierno podría despedir a más de 130 empleados

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron acerca de una situación acuciante que atraviesa el organismo a raíz de que a fines de marzo se vencen 670 contratos y aún no fue oficializado un nuevo director en esta agencia del gobierno, por lo que peligra la situación laboral de estas personas: “En el SMN no sobra nadie. No a los despidos”, lanzaron.

Ante esta situación, y agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtieron sobre la situación que atraviesan: la duda radica en que 670 contratos se vencen el 31 de marzo y además señalan que el ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó que se dé la baja del 20% de ellos, o sea, 134 empleados.

El comunicado de ATE-SMN. Foto: ATE

El SMN no tiene director designado

Esta situación se complica aún más ante la falta de confirmación de un director al frente del organismo. Según explicaron desde ATE-SMN a través de un comunicado, los contratos que se vencen dependen de la firma del director asignado al SMN, Alejandro de la Torre, para que esas personas no sean echadas.

Sin embargo, De la Torre aún no fue oficializado en su cargo, por lo tanto, la situación no se resuelve.

El SMN sufre de “déficit de personal”

En un documento expuesto por ATE-SMN en donde describieron lo que sucede en el organismo descentralizado, también plantearon que el SMN “ya sufre déficit de personal que fue evaluado y detectado durante el macrismo, si hay despidos no se podrá cumplir con la misión y con la operatividad mínima del organismo”.

En ese sentido, explicaron las funciones y la presencia del mismo: “Desarrollamos ciencia, generamos conocimiento, existimos por y para la sociedad”. Y describieron que en el SMN se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año.

“En los últimos años se emprendió un camino de innovación científica y tecnológica que no se puede truncar por la necedad de un gobierno que ni siquiera conoce qué hacemos”, señalaron en el mismo comunicado. “El SMN se extiende desde La Quiaca a la Antártida, su presencia está en todo el territorio nacional”.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Rosario3

Y luego describieron las funciones de cada una de las áreas que contiene el SMN y cómo se verían afectadas en caso de sufrir algún tipo de despidos.

Y cerraron aclarando: “Desde ATE-SMN alertamos que el organismo y su misión están en peligro, ya que las medidas de desguace del Estado Nacional que lleva a cabo el gobierno del presidente Javier Milei afectarán la integralidad de su funcionamiento”.