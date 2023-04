Silvia Lospennato: “Vamos a salir del gobierno más improvisado de los 40 años de democracia”

Silvia Lospennato supo convertirse en una de las principales referentes del PRO en el Congreso Nacional. Desde su despacho del tercer piso, la diputada vaticina una victoria contundente de Juntos por el Cambio y sostiene: “Vamos a salir del gobierno más improvisado de los últimos 40 años de democracia”.

En diálogo con este medio, la secretaria parlamentaria del bloque conducido por Cristian Ritondo destaca que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “no solo es uno de los mejores gestores de la Argentina, sino que también tiene la vocación y la gimnasia de construir mayorías”.

- ¿Qué dejó el renunciamiento de Mauricio Macri?

Lo que hizo Mauricio al despejar la incógnita que se había generado (más socialmente que por él, porque en ningún momento dijo que quisiera ser candidato) es que los ciudadanos puedan concentrarse con más claridad en la oferta electoral de Juntos por el Cambio. Fue generoso de su parte hacerlo tanto tiempo antes, pudiendo haber mantenido el silencio hasta más cerca del cierre de listas. Esto demuestra que Macri está dispuesto a colaborar para que el partido tenga la mejor performance electoral posible. Y tuvo un llamado muy claro a que la interna nos agrande y no nos achique: que cada uno muestre con respeto lo que tiene para ofrecerle a la ciudadanía, sabiendo que al otro día va a haber un ganador y que todos tienen que acompañar a ese ganador. Eso ayuda a fortalecer Juntos por el Cambio.

- ¿Cómo ve la interna del PRO?

Hoy tenemos tres candidatos. Cada uno tiene condiciones personales, actitudes y experiencias que los diferencian, pero estamos haciendo un trabajo serio para tener un programa común, no solo en el PRO sino dentro de Juntos por el Cambio, que en los próximos días se empezará a presentar. Qué es lo que vamos a hacer, va a estar claro; y en cómo lo vamos a hacer, ahí cada candidato va a tener una mirada distinta.

Lospennato cree que Cristina Kirchner no será candidata para no "encabezar la derrota" del Frente de Todos (Foto: Federico López Claro)

- En ese sentido, ¿qué distingue a Larreta de Patricia Bullrich?

Horacio tiene experiencia de gestión, y eso es importante porque no hay tiempo para improvisar en Argentina. El próximo gobierno no puede venir a probar si algo sale bien o mal; vamos a salir del gobierno más improvisado de los 40 años de democracia, que es el gobierno de Alberto Fernández. Debemos pasar a un gobierno que sepa qué hay que hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, en qué momento y con qué medidas. Esa es la propuesta diferencial de Larreta y lo viene haciendo hace ocho años en la Ciudad. Cada transformación de la Ciudad es producto de una política pública que se sostiene en el tiempo, como por ejemplo las escuelas públicas bilingües. Y muchas de las cosas que hicimos en la Ciudad necesitaron un enorme consenso, como la modificación del Estatuto Docente: tuvimos que juntar una mayoría que va desde (Roberto) García Moritán hasta Roy Cortina. Hay formas de ponerse de acuerdo. Horacio tiene esa doble condición: no solo es uno de los mejores gestores de la Argentina, sino que también tiene la vocación y la gimnasia de construir mayorías.

- Larreta habla de “cerrar la grieta”, ¿cómo harían eso?

Mauricio dijo que hay que separar quiénes están dentro de los márgenes de la Constitución y quiénes no. A quienes tengan propuestas que estén dentro de los márgenes de la Constitución hay que escucharlos y tratar de convencerlos. No hay una solución mágica, va a haber que hacer muchas cosas, y nosotros las venimos trabajando todo este tiempo. No pudimos hacerlo en 2015 porque Juntos por el Cambio se formó unos meses antes de la elección. Ernesto Sanz dice “nos conocimos camino al altar” y me parece la mejor definición. A esta misma altura del año 2015, Juntos por el Cambio no existía. Pasamos un gobierno en unidad y nos mantuvimos en unidad los cuatro años de oposición.

"Macri está dispuesto a colaborar para que el partido tenga la mejor performance electoral posible", afirma Lospennato (Foto: Federico López Claro)

- ¿Con qué se encontrará el próximo gobierno?

El próximo presidente va a asumir en circunstancias mucho más difíciles que las que nos tocaron en 2015. Vamos a recibir un país con más inflación, muchísimo más cepo, muchísimas menos reservas, más deuda y muchísima más pobreza, que es lo más preocupante de todo. Vamos a necesitar tener un plan, un método para implementarlo y la capacidad de convocar a todos los que resulten electos y que tengan voluntad de sacar a la Argentina adelante, porque la crisis va a ser tan profunda que no va a alcanzar con un sector político.

- ¿Cómo les afecta que Cristina Kirchner sea (o no) candidata?

A mí no me preocupa. Es una preocupación del Frente de Todos y sus votantes. Competiremos con quien haya que competir. Personalmente, creo que ella va a hacer lo que dijo que iba a hacer, así que creo que es muy probable que no se presente. Además, el Frente de Todos sabe que va a ser derrotado, y no creo que ella quiera encabezar la derrota.

- ¿Cómo harán para manejar las diferencias con sus socios de la UCR y la Coalición Cívica si vuelven al poder?

Lo estamos haciendo antes. No vamos a esperar a llegar al gobierno para tener saldadas las discusiones profundas. Eso se viene saldando hace dos años en las fundaciones (Pensar, Alem, Hannah Arendt y Encuentro Federal), donde se discuten políticas públicas y las decisiones detrás de esas políticas. Las políticas centrales de Juntos por el Cambio van a estar acordadas y esa va a ser nuestra propuesta superadora a la de 2015.