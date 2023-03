Reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri: qué escenarios están planteados en Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros grandes candidatos de cara a las Elecciones 2023 en anunciar su candidatura, pero despertó ciertos enfrentamientos dentro de Juntos por el Cambio con las otras dos precandidatas, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Sin embargo, un actor que parecía “jugar desde afuera” aún puede cambiar los planes del candidato porteño.

Se trata de Mauricio Macri quien este viernes feriado, por el Día de la Memoria, se reunirá en un almuerzo con el mandatario porteño. Allí debatirán la situación de candidaturas del PRO en todo el país, con especial énfasis en distritos donde la disputa presenta muchos candidatos, como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Macri y Larreta, en Villa La Angostura (Twitter Horacio Rodríguez Larreta).

En los últimos días, empezaron los cruces entre aquellos intendentes que tenían un arreglo con Larreta y quienes quieren acompañar a Patricia Bullrich en su carrera presidencial. Entre esas disputas están algunos distritos clave como La Plata con Julio Garro que acompañará al mandatario porteño y se sumó a esa carrera Daniel Lipovetzky, quien no oficialmente aún, pero tiene el apoyo de la exministra de Seguridad.

El que ahora se suma a la disputa es Mauricio Macri que quiere imponer sus candidatos para la Ciudad de Buenos Aires como es el caso de Jorge Macri, su primo, que también tenía el aval de Bullrich. Aunque, la ministra jugó fuerte con una foto con Ricardo López Murphy, quien también apuesta a la Ciudad.

Larreta tiene varios frentes abiertos: a las conocidas candidaturas de sus ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, se sumó la del vicepresidente de la Legislatura, Emanuel Ferrario, y aparece la posible “alianza” con la UCR con Martín Lousteau, que podría tener un fuerte rol de cara a las presidenciales.

Gerardo Morales en diálogo informal con Diego Santilli, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, en Mar del Plata. Foto: Vía Jujuy

Macri y Larreta también hablarán de la situación en la provincia de Buenos Aires, donde también hay múltiples candidatos del PRO para la disputa con Axel Kicillof en la gobernación, quien va por la reelección. En ese distrito, el más poblado del país y el que por ende tiene mayor peso electoral, están anotados Diego Santilli (respaldado por Larreta), a quien se suman Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Javier Iguacel (jefe comunal de Capitán Sarmiento), y el diputado nacional Cristian Ritondo (aliado de Bullrich).

La mirada de las encuestas de cara a las elecciones

El escenario que discutirán Macri y Larreta tiene el foco puesto en lo que puede significar ganar en dos de los distritos más poderosos del país como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Es por eso, que hoy ponen el foco en algunas encuestas que empiezan a delinear algunas certezas hasta ahora.

En la Ciudad de Buenos Aires, la puja se está dando entre Fernán Quirós y Martín Lousteau, que alternan una imagen positiva de casi poco más del 50% ambos, de acuerdo a un informe de la consultora CB. Aunque la diferencia está a favor del ministro de Salud, que salió muy fortalecido de la pandemia del coronavirus.

Jorge Macri, el candidato que buscan desde el entorno del expresidente para la Ciudad. Foto Federico Lopez Claro

En tanto, Jorge Macri ya corre con más desventaja, puesto que no iguala los números en el piso y la mirada puesta en un posible techo, no le alcanzaría para posicionarse sobre el candidato de la UCR, quien tiene un techo electoral más alto.

Qué escenario está planteado para la disputa dentro de Juntos por el Cambio

Es que en sí, se trata de la tercera elección a la que se presentará el espacio que tiene al PRO, la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica, entre otras fuerzas, para ir en busca de las presidenciales. “De las tres instancias, diría que esta es la más conflictiva sin ningún lugar a dudas”, explicó Roberto Chiti, director de Diagnóstico Político.

“Ahora se da esta particularidad que no se había dado antes que, a lo que más me remite a mí, si bien es otro nivel electoral es a la puja Horacio - Gabriela Michetti, en el 2015 para la sucesión de Macri en la Ciudad, que casi genera una ruptura en el PRO. Lo que terminó ocurriendo Macri ahí, le dio el visto bueno a Horacio, pero después se reconcilió con Gabriela terminó siendo la vicepresidenta de él”, recordó el analista.

“Hoy claramente tenés dos precandidatos muy lanzados, sumado a un tercero hipotético que está ahí (María Eugenia Vidal) también, más la figura de Macri que todavía no termina de quedar claro, si bien cada vez da más indicios de que no va a jugar, pero que no va a jugar, no significa que no va a incidir”, destacó.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. (La Voz/Archivo)

“En ese escenario, en una PASO, la pregunta es si va a haber un tercer candidato o un cuarto, es decir, va a ir además de ellos dos, Elisa Carrió o algún candidato radical como podría ser Facundo Manes. Si eso ocurre a quién perjudica que en esa eventual PASO vayan más candidatos, además de ellos dos: bueno, a Horacio Rodríguez Larreta porque cualquier radical que vaya, le va a sacar votos. Entonces en ese escenario de PASO con varios candidatos, la guerra va a ser descarnada y difícilmente sea aceptable. Digamos, no me imagino ese escenario con dos candidatos del PRO más candidatos de los otros socios”, remarcó Chiti.

Mientras que, por otro lado, se refirió a una hipotética victoria del jefe de gobierno porteño: “Muchos votantes de que votaron a Patricia Bullrich automáticamente decidirían no votar en las generales a Larreta y se irían con el espacio de Milei. Es más la diferencia política-ideológica que tienen con Horacio que la que tienen con Mieli. O sea, estoy hablando de votantes que en el 2015-2017-2019 y hasta te diría algunos en 2021, que fueron para Juntos en cuatro elecciones previas, tienen una alta probabilidad en el caso de ser el candidato Horacio, de migrar hacia otra fuerza política”.

En tanto, ante una eventual victoria de la presidenta del PRO el foco estará puesto en los votantes radicales para las generales. “Pudieron votar un candidato como Macri en 2015-2019, pero qué ocurrió en el medio: un Macri que pasó de decir ‘voy a cerrar aerolíneas, voy a hacer esto’, pasó a tener una postura mucho más centrista”, explicó Chiti.