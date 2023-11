Sergio Massa le contestó a Javier Milei tras su queja por los “tosedores” en el debate presidencial

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, cruzó en la tarde de este lunes a su competidor de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien luego del debate que ambos protagonizaron el domingo, se quejó de intentos de desestabilizarlo con personas a las que llamó los “tosedores”.

Massa minimizó las declaraciones de su rival en el balotaje y planteó que a él no le molesta la tos y que significa que el diputado nacional no estaba concentrado en lo que quería transmitir.

El debate presidencial entre Milei y Massa. Foto: Perfil

Qué dijo Massa sobre los “tosedores” que denunció Milei en el debate

El candidato a presidente del oficialismo habló en el marco de un acto en la ciudad de San Vicente en la provincia de Buenos Aires y en medio de su discurso sobre la inauguración de un Centro Operativo de Prevención se refirió a los dichos de Milei. “A diferencias de otros, la tos no me incomoda. La tos de nadie”, explicó.

“Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y ciudadanos no hay tos ni ruido”, señaló Massa frente al intendente Nicolás Mantegazza y agentes de la policía local. “Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta”, concluyó.

El lunes por la mañana, Milei, en declaraciones radiales, expresó: “Cada vez que yo exponía, el público de Massa se dedicaba a toser. Massa buscaba un desborde emocional mío y no lo logró”.