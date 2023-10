Sergio Massa junto al Chiqui Tapia: “En 2030, gobierne quién gobierne, el Mundial empieza en casa”

El ministro argentino de Economía y candidato oficialista a la Presidencia, Sergio Massa, insistió en la idea, apelando a su rol de candidato presidencial, de que “en 2030, gobierne quien gobierne, el Mundial empieza en casa”.

En una rueda de prensa ofrecida en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y que fue bautizado con el nombre de Lionel Messi tras el Mundial de Qatar 2022, Massa comentó que el balompié es “la bandera más alta” que los argentinos pueden “flamear a lo alto y ancho del mundo”.

El ministro de Economía participó en la conferencia junto al titular de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Sin duda si no hubieramos tenido la oportunidad de que el Estado acompañe no hubieramos sido sede del mundial sub 20″, dijo el presidente de la AFA.

Y aseguró que si tuvieron esa posibilidad fue “porque el ministro acompañó, se movió muy rápido”.

“Ese día Infantino estaba viajando, había reunión en Paraguay y a las 7 de la mañana organizamos para hacer acá el mundial sub20. A las 7.15 llamé a Sergio y pudimos ser sede del mundial”, relató Tapia.

“En 2030 vamos a tener el inicio y la inauguración de un mundial tan significativo para el futbol, histórico y a costo cero, los argentinos y argentinas vamos a ser sede y el Estado no va a tener que invertir nada. Rusia para el Mundial de 2018 invirtió 15 mil millones de dólares, Qatar invirtió 200.020 billones de dólares. Argentina va a tener su mundial, su partido inaugural con su selección, en su país”, concluyó.