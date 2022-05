El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a reiterar sobre el conflicto por los fondos de coparticipación que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia y prometió que bajará los impuestos si les pasan el dinero que les “sacó el Gobierno”.

En diálogo con Futurock, el mandatario porteño remarcó: “Me comprometo públicamente. Si la Corte nos devuelve la plata que nos sacó el Gobierno, yo automáticamente bajo los impuestos”. Y aclaró: “No estamos de acuerdo con la suma de ningún impuesto”.

Horacio Rodríguez Larreta prometió bajar los impuestos si se devuelve la coparticipación.

La plata que reclama Rodríguez Larreta es el 1,18 puntos de coparticipación que Alberto Fernández decidió sacarle a la Ciudad de Buenos Aires, para enviarla a la Provincia de Buenos Aires, en medio de la pandemia del coronavirus por el reclamo salarial de la Policía Bonaerense.

Por otro lado, uno de los líderes del PRO se refirió a lo que significa la posible suba de retenciones por parte del Gobierno. “Las retenciones surgen de que por la catástrofe de la guerra aumenta el precio de los alimentos pero la Argentina produce, es una oportunidad”, señaló.

Horacio Rodríguez Larreta se lanza como candidato a presidente

En una mañana donde habló en diferentes radios, el líder porteño remarcó que ya empieza a tener el horizonte en el 2023. Además, apuntó a quién podría ir como candidato a jefe de Gobierno para sucederlo en las próximas elecciones.

“La PASO es la manera por medio de la cual la gente elige los candidatos, para todos los cargos. En la Ciudad hay muchos, Jorge Macri tiene voluntad y está recorriendo la ciudad, Fernán (Quirós) también, y leía que Soledad (Acuña) puede ser”, aclaró en La Red.

Además, precisó que en la Provincia de Buenos Aires es Diego Santilli quien tiene su “confianza” pero también posicionó para una posible interna a Cristian Ritondo y Néstor Grindetti.

Horacio Rodríguez Larreta se refirió al comunicado de Juntos contra Javier Milei y señaló que a veces "no está bueno" tener "tanta transparencia". Foto: Agencia NA

Por otro lado, aclaró la problemática con Javier Milei, quien fue apuntado como el que quería quebrar Juntos por el Cambio. “A veces pecamos de querer poner en un comunicado todo lo que se habla en una reunión”, señaló.

Y completó: “En las reuniones se habla, se hacen discusiones, pero no siempre se llegan a conclusiones, es parte de la discusión política. Qué se yo, en esta ansia por contar todo, por ser transparentes, contar todo lo que se discute... No sé, no digo que esté mal o bien, pero a veces como que siempre se quiere hacer un comunicado poniendo todos los puntos y a veces son reuniones que no llegás a una conclusión”