Ricardo Bussi: “Si designan a dedo a los candidatos, no vamos a estar”

En diálogo con el periodista Germán Valdez, el legislador Ricardo Bussi criticó la posible candidatura de Lisandro Catalán, advirtiendo que “no lo conoce nadie” y que sería “un error espantoso”. Además, afirmó que Fuerza Republicana no aceptará designaciones “a dedo” y solo participará si hay internas democráticas. También reiteró sus propuestas: reducir el Estado, combatir la inseguridad y mejorar la educación.

A continuación, la conversación completa, que tuvo lugar en el living de Tucumán con Todo (América Tucumán).

-Cuéntame un poco, ¿está en campaña o no está en campaña?

-”Como en otras oportunidades, estoy intentando conformar un frente opositor. Nunca me fue bien.

¿Por qué?

Bueno, habría que apuntar a los radicales. Lo intenté con (José) Cano, lo intenté con Silvia Elías de Pérez, y ahora lo intenté con Mariano Campero y Roberto Sánchez, y ahora estoy intentando, una vez más, que haya un gran frente opositor para ganar al peronismo. Acá hace falta ganar al peronismo, porque las cosas no están bien, no se respetan las instituciones, no hay seguridad, la educación es de pésima calidad, no hay obra pública. Entonces tenemos que buscar la manera de ganar. Ganar es con un gran frente electoral. Si no entienden eso, bueno, yo ya...”

- La semana pasada Roberto Sánchez, el radicalismo, hizo un acto en Tafí Viejo, con Silvia Elías de Pérez, Cano, representantes de toda la provincia, y prácticamente se lanzó su candidatura.

-”Me parece que no es la manera, si es que voy a entrar en ese frente. Yo aspiro, en realidad, a entrar en el frente de la Libertad Avanza, que yo he sido quien lo trajo aquí a Tucumán a Javier (Milei), hicimos un gran acto en la Plaza Alberdi, y entonces, con él, hemos recorrido la provincia, hemos controlado el comicio, hemos financiado el comicio, así que nos creemos con derecho a ingresar. Ahora, si ellos insisten en designar a dedo a los candidatos, no, así no vamos a entrar”.

-Pero hasta aquí, es que el candidato sería (Lisandro) Catalán.

-”Yo no creo que sea Catalán, porque sería un error espantoso. Catalán no conoce Tucumán, es un hombre que se fue hace 20 años, no sabe armar una estructura electoral, y está armando un partido municipal, está armando un partido de General Obrera, con sus amigos, con sus parientes, pero está lejos de armar un espacio electoral que pueda llegar a cada punto de la provincia. Yo creo que, si pierde Javier Pérez, pierde Javier Pérez. Ahora, si pierde Catalán, va a perder Milei. Así que sería un grave error postularlo al viceministro del Interior”.

-Hagamos hipótesis. ¿Sale Catalán, sale Sánchez, y usted qué va a hacer?

-”Bueno, aspiro a integrar ese frente. Si Catalán es la persona y es designado a dedo, yo no voy a estar ahí. Voy a estar en la medida que haya un sistema democrático que elije al mejor. Fuerza Republicana no se va a someter al dedo de Buenos Aires bajo ningún aspecto. Nosotros queremos integrar un frente donde se pueda elegir, donde se pueda debatir, y eventualmente ir a elecciones para designar al mejor candidato”.

-Usted es como el hermano no querido. Quiere ir a Libertad Avanza, los radicales no lo reciben. ¿Qué le pasa?

-”Hay un error conceptual. Interpone la ideología por sobre el espacio. Creo que, como dije, la única manera de ganar al peronismo es hacer un gran frente y las experiencias que hubo de ir aislados, de ir separados, no han dado resultado, claramente. Esto es en beneficio del peronismo. Yo creo que hay que trabajar un espacio, por supuesto que sí, y hay que insistir en que ese espacio sea democrático, que se pueda elegir al mejor candidato”.

-Ahora, si usted fuera candidato, ¿Qué le ofrece a la gente?

-”Lo que siempre le hemos ofrecido, achicar el gasto del Estado, combatir fuertemente la delincuencia, el narcotráfico, establecer una educación de calidad. Tenemos una educación de calidad realmente espantosa y nadie hace nada. En fin, llevar honestidad y achique al gasto público”.

-En La Libertad Avanza aparece en dos nombres ya como definidos, que son el caso de Catalán y el caso de Pablo Modeo.

-”En ese caso no estaríamos”.

-¿No estarían?

-”No, de ninguna manera. Insisto, Catalán no sabe armar un sistema electoral, un aparato electoral, y sería un error. Aparte que no lo conoce nadie, tiene cero posibilidad de ganar la elección, cero posibilidad. Si no se apoya en una estructura preexistente, una estructura con experiencia electoral, que tenga un referente en cada comuna, en cada municipio, para pelear el voto y defenderlo, por supuesto”.

-¿No alcanza la presencia de Karina Milei?

-”No, de ninguna manera. Bueno, la experiencia de Santa Fe muestra claramente eso. Santa Fe ha ganado claramente el gobernante, quien es el gobernador de la provincia, y el grupo de Milei, el espacio libertario, salió cuarto. Creo que es un error de concepto, de no llevar candidatos fuertes o llevar candidatos totalmente desconocidos y no tener el respeto y la experiencia para enfrentar una elección. Si eso se repite acá, dificulta que tenga un buen resultado”.

-¿Qué pasó entre Milei y Bussi?

-”Nada, absolutamente nada. El problema es con Catalán”.

-Ni para bien ni para mal.

-”Ni para bien ni para mal. Con Javier yo tengo una buena relación. El problema es Catalán, que al querer ser candidato rompió todos los puentes con Fuerza Republicana. Porque antes estaba todo bien. Los primeros seis meses de gestión he viajado permanentemente a Buenos Aires, he tenido reuniones con todos los funcionarios, incluso he hablado por teléfono en dos oportunidades con el presidente. Y bueno, Catalán vino a romper los lazos para imponerse él como candidato. Esa es la dificultad, no hay otra, claramente.”

-¿Y usted cree que eso se puede revertir?

-”En la medida que haya un sistema democrático para elegir los candidatos, sí, por supuesto que sí. Ahora sí es designado a dedo de ninguna manera.

-¿Y esto cuándo se resuelve?

-”Bueno, tenemos hasta agosto, hay candidatos que ya tienen el conocimiento y la experiencia de muchos años. Yo creo que todavía falta mucho tiempo”.