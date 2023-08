Ramiro Marra: “Creo que hay un acercamiento más de Macri hacia Milei que de Milei hacia Macri”

En el octavo piso del edificio Fortabat, a unas dos cuadras del Luna Park, frente a Puerto Madero, funciona la fintech Bull Market Group, la empresa familiar de Ramiro Marra, de la que es director. }

La oficina del candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza y uno de los hombres del entorno de Javier Milei, es pequeña y sin lujos.

La silla gamer, un pequeño busto de Carlos Menem, un juego de sapo y un dólar gigante con su cara vuelven informal el espacio de este hombre de 42 años, legislador porteño, que conoció a Javier Milei como profesor en la Universidad del Salvador, para reunirse ambos en 2021, al fundar LLA.

En 2019, Marra fue candidato de Consenso Federal, liderada por Roberto Lavagna. “Siempre creí en la vía del medio y en el consenso”, cuenta.

Hay dos televisores en la oficina con canales de noticias. La charla empieza y en la tele se ve a una dirigente social convocando a una marcha para este jueves.

-¿Cuál es su posición frente a toda esa gente que se manifiesta?

-Yo les digo piqueteros y para mí son delincuentes, principalmente los líderes que administran planes sociales con recursos para ayudar a la gente que son de todos. No puede ser que le estén sacando un porcentaje del plan social y obligando a ir a una marcha. Nuestra solución es meter presos a los líderes piqueteros, sacar a los intermediarios que creemos que van por un lado diferente a los planes sociales. Hay una necesidad de planes sociales y nosotros nos comprometimos a no sacarlos, sino que la gente los vaya dejando cuando consiga trabajo con salarios que puedan mantenerlos.

-No teme que tratar de delincuentes a los dirigentes y amenazar con meterlos preso genere un marco de violencia…

-Perdón la interrupción pero ya estamos dentro de un marco de violencia…

-Pero puede ser más…

-Y también puede ser menos. Nosotros vamos a tomar lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice el Código Penal. Vamos a respetar las leyes, no es un capricho nuestro. Las leyes dicen que hay una pena para quien corta calles.

-Las PASO dejaron un escenario de tercios, con Javier Milei en primer lugar. ¿Evalúan que habrá una definición en primera vuelta o todo se define en un balotaje?

-No hacemos este tipo de análisis de manera técnica. Entendemos que está pasando algo en la Argentina y es un cambio y creemos que cada vez nos está acompañando más gente.

-No lo decía en términos técnicos sino como una especulación propia de la política…

-La Libertad Avanza aspira a ganar en primera vuelta.

-Quien compite mira a las otras fuerzas. ¿Se ven compitiendo con Juntos por el Cambio o con el oficialismo?

-Creemos que los dos son parte de lo mismo porque no están entregando ningún tipo de propuesta. Lo poco que se les escucha decir se repite a lo largo de estas décadas que fue un fracaso. Los únicos que estamos planteando una Argentina distinta somos nosotros.

-Javier Milei dijo que ofrecerá un cargo a Mauricio Macri para que represente al gobierno en el exterior. ¿Cómo es ese acercamiento?

-Creo que hay un acercamiento más de Mauricio Macri hacia Milei que de Milei hacia Mauricio Macri. En nuestro caso lo que preponderan son las ideas, no los nombres propios y si Mauricio Macri propone votar a La Libertad Avanza o acompañar nuestras ideas, están las puertas abiertas, igual para cualquiera. Son ideas por encima de las personas.

-¿No seduce a LLA la estructura del macrismo para un eventual gobierno?

-No estamos pensando en esos términos. Los dirigentes no pertenecen a algún dirigente en particular. Acá lo que nosotros estamos planteando es el liberalismo, las ideas de la libertad que hicieron que el mundo se haya desarrollado, crecido y que haya bajado la pobreza, que haya crecido la expectativa de vida. El liberalismo, por evidencia empírica, es la ideología correcta para llevar por los países para tener una mejor calidad de vida.

-La propuesta de dolarización ha calado en el tercio que apoya la LLA. Pero para imponerla, entre otras cuestiones, debe pasar por el Congreso.

-Como cualquier ley. Siempre se necesitan mayorías…

-En algunos casos se necesitan mayorías especiales y esos son muchos votos…

-Sí, por supuesto. Pero estaríamos en una condición como cualquier otra fuerza que haya aspirado a llegar a la Casa Rosada.

-Entonces deberán hacer alianzas en el Congreso para llegar a esa mayoría especial…

-Vamos a llevar las propuestas al Congreso y ver qué dirigentes apoyan la voluntad popular. Porque si llegamos a la Casa Rosada es porque una mayoría significativa nos votó. Veremos si la dirigencia política termina por confirmar que son todos lo mismo y terminan generando acuerdo entre ellos, dejándonos a nosotros afuera.

-Distintos especialistas indican que una economía dolarizada facilita el negocio del narcotráfico y ponen de ejemplo Ecuador.

-Esas son críticas que claramente apuntan a nuestro espacio político porque nosotros estamos proponiendo la dolarización y son unos malintencionados que no quieren que la gente nos vote. Cuando la pesificación está generando la pobreza actual, noto cierta tendencia maliciosa asociar la dolarización con el narcotráfico. Nosotros somos los primeros que decimos que los delincuentes van a pagarla.

- Durante el gobierno de Cambiemos y en este se ha hablado de planes de estabilización o shocks, contra propuestas gradualistas para combatir la inflación.

-Si lo quieren llamar ‘plan de shock’ nosotros tenemos un plan de shock. Va a ser un plan de medidas que se va a aplicar rápidamente, pero que lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. El proceso de dolarización puede tardar de seis meses a dos años.

-¿Igual el cepo?

-Habrá que ver en qué situación nos encontramos en el caso de que tengamos que asumir. No creo que el 11 de diciembre van a llegar todas las soluciones, sino que va a empezar el proceso para aplicar las soluciones que capaz llevan un tiempo más considerado entendiendo la situación drástica, pésima, que está viviendo la Argentina.

-Hace poco Milei habló de 35 años a 40 los necesarios para hacer de nuevo grande a la Argentina… ¿no suena demasiado lejano para las urgencias actuales?

-Somos sinceros. Decir que las soluciones profundas se van a dar en muy corto plazo sería mentirle a la gente por unos pocos votos…

-Es que 35 años…

-Podemos decir 30 o 25. Lo que estamos diciendo es un proceso de largo plazo. Cuando uno dice esa cantidad de años lo que uno dice es: ‘no esperen que resolvamos todos los problemas de Argentina en un mandato’. Esto es lo contrario a lo que dicen los dirigentes de espacios políticos contrarios que están todo el tiempo prometiendo magia.

-¿Cómo se imagina la relación con Fondo Monetario Internacional?

-Argentina siempre llevó su relación a una tensión innecesaria por no querer administrar sus cuentas públicas como corresponde y segundo por estar todo el tiempo generando política-partidaria en base al Fondo Monetario. Cuando tenés un candidato a presidente negociando con el Fondo, estamos en una situación bastante preocupante de la poca seriedad que se le da porque hay un interés personal para que el acuerdo salga para el lado de sus intereses políticos electorales.

-¿Pero no ven condicionamientos para el país en un acuerdo con el FMI?

-Lo nuestro no va a ser un tema de “condicionamiento”, sino de sentido común. Nosotros estamos proponiendo una solución mucho más profunda que la que plantea al Fondo Monetario que puede llegar a tener sus propios intereses o no. Ya planteamos lo que queremos hacer. No vamos a tener problemas con el Fondo Monetario.

-¿Cómo van a hacer para recortar el gasto en unos 15 puntos?

-Son diferentes etapas. Creemos que hay que ir contra el gasto político, contra la obra pública donde hay que encontrar otros mecanismos de financiamiento porque lo de hoy no funciona. Lamentablemente, la historia reciente nos muestra casos que han llegado a la justicia y que han hecho mucho daño institucional.

-Acaba de mencionar la obra pública. Días atrás, el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, señaló que se critica a algunas provincias chicas por no tener industrias, pero allí nunca llegó el gas, por ejemplo. ¿Quién hace esas obras de infraestructura si no es el Estado?

-Hay que ver dónde se necesita esa infraestructura para poder desarrollar negocios. La nueva forma de hacer obra pública es la Participación Público Privada (PPP) como se hace en Chile.

-¿Por qué funcionaría la PPP si fue un fracaso en el gobierno de Macri?

-Porque ese gobierno no tenía voluntad de cambio. Había gente dentro de ese gobierno que no quería hacer los cambios profundos que el país necesita.

-YPF está en expansión, con buenos balances… ¿por qué proponen privatizarla de nuevo?

-No sé si está en expansión porque cayó la valuación desde que fue reestatizada. Del precio que pagó el gobierno argentino kirchnerista que en ese momento tenía al mando de la economía del gobernador de Buenos Aires y el precio que vale ahora, hubo una pérdida enorme, más los juicios que no se supieron gestionar… Fue una pérdida para todos los argentinos. Lo que no nos podemos permitir es que YPF sea una empresa que se utilice para hacer política…

-Pero YPF no es apta para encarar obras como…

-(interrumpe) solo con el manejo del sector privado.

-Hay países del primer mundo que son modelo para LLA que tienen una petrolera estatal.

-Exacto, porque la Argentina en algunas cosas puede copiar de otros países y en otras tenemos que tomar medidas mucho más profundas porque los políticos de las últimas décadas han demostrado que no tienen la capacidad suficiente para administrar empresas como YPF y que reestatizaron por caprichos políticos electorales de los gobiernos de turno.

-Las acciones de YPF desde hace más de un año se vienen recuperando. Parece una empresa con un futuro promisorio.

-Depende del tramo que uno tome para la valuación. Desde que fue reestatizada fue una pérdida enorme. Obviamente que vamos a esperar el mejor momento del valor de la empresa para sacarla del Estado. Se va a generar mucha expectativa por el potencial que tiene YPF si pasa a manos privadas y seguramente vamos a sentir ese beneficio. Eso va a estar descontado en el precio.

-Milei provocó una polémica con su propuesta de cerrar el Conicet. Pensaba también en otras instituciones estatales de ciencia como la CONAE, ARSAT o el mismo Instituto Balseiro. ¿Por qué siendo exitosas no pueden seguir manejadas por el Estado para la promoción científica y tecnológica?

-Siempre están los casos particulares. En términos generales lo que a nosotros nos preocupa es la pobreza y la inseguridad.

-¿Pero qué opina en estos tres casos puntuales?

-No quiero hablar de casos particulares sino en términos generales de dónde está nuestra prioridad. Entiendo que muchas veces los medios de comunicación están preocupados en casos concretos y están en todo su derecho. Pero nuestra prioridad es que a los niños les demos de comer como corresponde, tengan un plan nutricional y aprendan a leer y escribir y comprender textos y no los maten en las calles con actos de inseguridad como vimos en los últimos tiempos.

-Eso se logra con asistencia del Estado…

-Por supuesto que la asistencia del Estado, pero de manera transitoria porque como vamos a crecer y a desarrollarnos la gente no va a necesitar que el Estado los ayude. Ya dijimos que no vamos a sacar los planes sociales de la noche a la mañana.

-¿La cobertura de PAMI?

-Todo lo que tenga que ver con salud y educación la gente tiene que estar tranquila que no va a tener una dificultad con eso. Al revés, va a tener un mejor servicio.

-¿También piensan eliminar las retenciones al agro en etapas?

-Tenemos un plan agropecuario que Javier ya lo explicó. Se va a fomentar el campo, se le va a sacar el pie de encima, y dejar que el campo se desarrolle por sí solo.

-¿Pero desarticularían las retenciones de inmediato? Es un buen dinero que recibe el Estado para sus gastos.

-Entiendo la necesidad de las reformas inmediatas y las políticas de shock de la Argentina las cuales nosotros vamos a tomar. Después hay que entender los procesos correspondientes a la situación que está el país.

-Cuando se habla de recortar gastos del Estado, también se mira a ciertas promociones industriales y suele apuntarse a Tierra del Fuego.

-Lo que nosotros pensamos es por qué se cobran tantos impuestos en otros lados. Esa es nuestra discusión.

-¿Cómo sería eso?

-Nosotros queremos bajar la carga impositiva en todo el país. La prioridad es que todos paguen menos impuestos, y no que los que no pagan impuestos, paguen más impuestos. Nuestra forma de pensar es diferente.

-Sobre ganancias, muchos trabajadores se preguntan por qué el Poder Judicial no paga…

-El tema es por qué paga Ganancias el resto, y no por qué no pagan los jueces. Es lo mismo que con Tierra del Fuego. Hay que cambiar la forma de mirar estos temas.

-¿Qué posición tiene LLA sobre la cuestión Malvinas?

-Es un tema muy importante que claramente la dirigencia política posterga y se ponen la escarapela el día correspondiente y después se olvida. Nosotros tenemos nuestros especialistas en el tema que lo van a tomar con toda la responsabilidad y seriedad que corresponde.

-¿Defienden la soberanía sobre las Malvinas?

-Por supuesto.

-Días atrás se vandalizaron unas baldosas en el Colegio Nacional Pellegrini que recuerdan a estudiantes desaparecidos. Se pintaron consignas a favor de Milei.

-Es gente que mal utiliza nuestras banderas para hacer cosas que nosotros repudiamos. El vandalismo no es algo que nosotros habilitamos como espacio político.

-¿Esperaban el 30 por ciento cuando las encuestas les arrojaban cinco y hasta diez puntos menos?

-Siempre esperamos triunfar. A los liberales nos encanta la competencia y cuando uno compite quiere ganar y más cuando tiene las ideas correctas. ¿Puede haber sorprendido a algunos el resultado? Sí.

-¿Pero usted especialmente no se sorprendió?

-Me alegró que es diferente.

-En las redes se ve mucho apoyo a la LLA de gente identificada con los “pañuelos celestes” o el “voto anti-aborto”. ¿Qué opina?

-No creo esa discusión se tenga que volver a dar en la Argentina. Creo que estamos en un contexto en el que el eje debe estar puesto en otro lado. Nosotros no estamos targeteando nuestro voto. Primero decían ‘los jóvenes’, después decían ‘la gente de clase alta’, después ‘la gente con mayores necesidades’, y eso está mal, a nosotros nos importa el individuo y es ahí que nos ponemos a ver quién nos apoya y entender cuáles son las preocupaciones que tenemos como ciudadanos.

-¿No cree que puede haber un reclamo de los sectores anti-abortistas en un eventual gobierno de LLA?

-No creo que sea una discusión que tengamos que dar en estos momentos.

-Una candidata de LLA en Entre Ríos o Corrientes dijo que en estos 40 años de democracia nos hubiera ido mejor con los militares.

-No sé de quién me está hablando.

-Perdón por no ser tan preciso (se trata de Mariela Weimer, candidata de una localidad entrerriana).

-¿Es de nuestro espacio político?

-Entiendo que sí.

-Desconozco pero nos ha pasado muchas veces que nos han atribuído gente que no es de nuestro espacio político. Desconozco esas declaraciones. Al ser un espacio político liberal, defendemos la Constitución y la República. No estamos a favor de ninguna articulación militar para gobernar por cuestiones obvia: somos liberales.