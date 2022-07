Durante la última dictadura cívico-militar, Miguel Etchecolatz se desempeñó como jefe de la Policía Bonaerense y fue bajo su función de Director de Investigaciones que terminó con nueve condenas: por secuestro, torturas y crímenes acusado de sometear a al menos 84 personas junto a un grupo de militares. El represor murió este sábado a los 93 años y cumpliendo su condena de prisión perpetua.

Su primera sentencia llegó en el 1986. Desde entonces le sucedieron otras siete en 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 y este año sería la última. En mayo del 2022 Etchecolatz fue acusado de “coautor de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por amenazas reiteradas en dos oportunidades y aplicación de tormentos”, y las condenas fueron unificadas.

Hace un mes, el represor había sido beneficiado con prisión domiciliaria en una de sus causas al objetar varios problemas de salud. Pero el fallo no logró ser efectivo ya que fue dictado sobre una sola de sus condenas: el asesinato de Horacio Alejandro Benavides.

El represor Miguel Etchecolatz. (Télam)

El expolicía se encontraba internado en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel con custodia policial. La noticia de su muerte fue confirmada por fuentes de la querella en su contra. Según publicó Telam el deceso fue a las 5.30.

“Falleció Etchecolatz. En cárcel común y sin decir adónde están”, publicó esta mañana minutos antes de las 7 Guadalupe Godoy, una de las abogadas que lideró la querella contra el genocida en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Y remarcó: “Estaba alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo y fue derivado hace un mes y medio a una clínica. No me dijeron nada más pero con eso nos alcanza”.

Tras recibir la noticia de parte del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, la letrada sosuto que Etchecolatz “tenía cinco prisiones efectivas. La domiciliaria que le había dado Casación era en una sola causa y no se había hecho efectiva”.

La prisión domiciliaria para el genocida había sido otorgada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma luego del informe del Cuerpo Médico Foresne que detalló cuáles eran todos sus problemas de salud y determinó que necesitaba de cuidados las 24 horas para realizar todas sus tareas.

Guadalupe Godoy, una de las abogadas de la querella en la causa de Jorge Julio López, confirmó la noticia. Foto: Captura Twitter

Fue en el marco de la causa por el homicidio del joven militante de 22 años “Chupete” Benavides en manos de un grupo de la Dirección General de Investigaciones. El estudiante de la Universidad Nacional de La Plata -y compañero de Néstor y Cristina Kirchner- fue ejecutado el 30 de septiembre en 1976 cuando un grupo de represores comandados por Miguel Etchecolatz abrió fuego en su contra en una plaza.

Miguel Etchecolatz y las desapariciones de Jorge Julio López

Jorge Julio López fue uno de los sobrevivientes de la última dictadura militar que testificó en contra de Miguel Etcholatz durante los juicios de lesa humanidad. Su palabra llegó en el primer juicio que se realizó tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

JORGE JULIO LÓPEZ (DyN/Archivo).

Su primera desaparición forzada fue en octubre de 1976. Fue secuestrado por la patota de Etchecolatz a la cual logró salir con vida. Mientras que el 18 de septiembre de 2006 fue la última vez que se supo de él.

Julio López había salido de su casa en el barrio plaltense de Los Hornos hacia la anteúltima audiencia del juicio oral y público contra el represor, a quien había calificado de torturador, para presenciar los alegatos del TOF1 y nunca apareció. A 15 años del hecho y en plena democracia, la investigación judicial no logró esclarecer las sircunstancias de su segunda desaparición.

Mariana Dopazo, hija de Miguel Etchecolatz que decidió cambiar su apellido, aseguró: “No hay nada que me emparente a ese genocida. Lo he expresado de forma categórica con mi cambio de apellido, última instancia de un proceso singular que me llevó toda una vida”, en una entrevista con Infobae en el marco de los 15 años de la primera sentencia a perpetua a su padre.

Mariana Dopazo

“No hay ni ha habido nada que nos una, y he decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de mi persona. Pero además de lo expuesto, mi ideología y mis conductas fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho”, fue su argumento en la solicitud por el cambio de apellido.