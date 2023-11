Pidieron la detención de “Chocolate” Rigau tras el peritaje a su celular y se complica su situación

La fiscal en lo Penal de La Plata, Betina Lacki, pidió la prisión preventiva de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ quien fue sorprendido in fraganti cuando, el 9 de septiembre, extraía dinero de un cajero automático con tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura bonaerense.

La fiscalía de la capital provincial presentó el pedido ante el juez en lo Penal, Guillermo Atencio. Planteó convertir la aprehensión en detención como autor de múltiples estafas, a raíz del uso de las tarjetas de 48 empleados del parlamento para las extracciones irregulares, a lo largo del tiempo, y por varios millones de pesos.

La causa contra Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ bonaerense que fue detenido en octubre con 48 tarjetas de débito en un cajero automático de La Plata, cerca de la Legislatura de Buenos Aires, suma un nuevo capítulo.

En las últimas horas, se conocieron algunos detalles sobre el peritaje realizado a su teléfono celular.

Según informó TN, que accedió al informe del peritaje, en el aparato encontraron conversaciones con los dirigentes massistas Claudio Albini y su hijo Facundo, este último concejal platense y candidato de Unión por la Patria.

Del intercambio surgió que Rigau cobraba $200.000 por mes por los sueldos y también rendía cuentas a los jefes políticos.

Quién es Chocolate Rigau

“Chocolate” es un histórico puntero del PJ de la capital bonaerense. Rigau, de 65 años, es electricista, empleado también de la Cámara de Diputados y referente de la zona de Melchor Romero.

Hubo videos que mostraron cómo “Chocolate” Rigau extrajo millones de una sucursal bancaria.

El puntero político del PJ habría tenido al momento de la detención 48 tarjetas de débito con las claves de seguridad y $ 1.257.000 en efectivo que habría logrado extraer de los plásticos utilizando el límite diario de $ 30.000.

Además del dinero, le secuestraron tickets del cajero que demuestran que existió una rutina metódica de extracción masiva desde que la Cámara depositó los sueldos, el 4 de septiembre.

El chat de Chocolate Rigau con los Albini

El 24 de agosto pasado, en un chat con Facundo Albini, Rigau le contó que se complicaron las cosas para rendirle porque “entraron algunos descuentos en varias tarjetas”.

Albini le pide que lo llame en reiteradas veces, pero al ver que el puntero no le daba respuesta, empezó a perder la paciencia. “Necesito urgente un nombre para la muni”, insistió, pero no tuvo respuesta.

“Llamame ¿vos me estás tomando de gil?”, le pregunta. “Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos”, reclamó Albini el 27 de agosto. Los chats fueron publicados por medios nacionales que accedieron al peritaje.

Los chats de Facundo Albini que complican cada vez más a Chocolate Rigau. (Foto: TN)

Los problemas entre Rigau y Albini surgieron debido a que el sistema de recaudación de los sueldos de los supuestos empleados estaba teniendo algunos problemas.

El 28 de julio, por otra parte, el puntero le manda un mensaje de voz a una mujer agendada como Carmen. “Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio para tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”, le dijo.

Ahora, la fiscal Betina Lacki busca determinar quiénes actuaban junto a “Chocolate” Rigau y hasta el momento todo parece indicar que Facundo Albini y su padre, Claudio, serían dos de los presuntos líderes de la banda.

Cómo era la maniobra de Chocolate Rigau

El informe de la Justicia platense que peritó el celular de Julio “Chocolate” Rigau confirmó este lunes que alrededor de este puntero funcionaba una “organización criminal” para quedarse con fondos millonarios de la Legislatura bonaerense.

Las cabezas de ese grupo delictivo, según el documento, eran dos dirigentes vinculados al massismo: Claudio y Facundo Albini. Este último, incluso, fue candidato en la última elección.

Rigau es el puntero vinculado al Frente Renovador que fue detenido cuando extraía dinero de una sede del Banco Provincia en La Plata, con 48 tarjetas de contratados por el parlamento provincial.

El informe de la fiscalía, a cargo de la fiscal Betina Lacki, da cuenta de la aparente vinculación de “Chocolate” con el mencionado Facundo Albini (concejal electo) y su padre, Claudio, que hasta poco tiempo se desempeñaba como subjefe de Personal de la Cámara de Diputados provincial. Ambos están imputados en la causa.

La fiscal concluye que Albini padre sería el primer eslabón en recibir las tarjetas de débito para la ulterior metralla de extracciones bancarias que llevaba adelante el puntero del PJ platense detenido.

En el citado informe, al que tuvo acceso Clarín, “Chocolate” da aviso a Daniel Mederos, uno de los titulares de las “tarjetas de la corrupción”, que ya tiene acreditado el dinero del contrato. El aviso, al parecer, buscaría evitar extracciones del supuesto empleado para que así Rigau más tarde pudiera hacerse cargo del dinero depositado.

De acuerdo al informe, en la presunta organización habría un orden jerárquico en el que “Chocolate” recibía órdenes de un tal “Facu”, de acuerdo a los chats extraídos del mencionado celular. Se trataría del concejal massista Albini, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas.

En una de esas comunicaciones, “Facu” le recrimina a Rigau por no contestar un llamado.

Aunque no lo menciona, la fiscal Lacki sostendría la relación entre Rigau y el concejal al aportar material documental extraído del citado móvil que le fue enviado al contacto conocido como “Facu”.

En otras de las comunicaciones colectadas por la fiscalía se constata que “Chocolate” se muestra muy celoso de las continuas rendiciones de cuenta que debe llevar a cabo y en los intercambios el propio puntero reclama el dinero que los presuntos “trabajadores” deben hacerle entrega a fin de compensar eventuales gastos, como la compra de zapatillas o crocs, para que el mencionado pueda aclarar los gastos de cada cuenta bancaria.

Es en este contexto que la fiscal Lacki concluye que, de acuerdo a la prueba recolectada, los citados contratos de la Cámara de Diputados bonaerense “se efectúan con fines espurios”, y que los “trabajadores” no cobran el dinero correspondiente a la remuneración informada.