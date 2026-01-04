Piden la extradición de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Argentina

Tras ser capturado en el ataque aéreo orquestado por las fuerzas estadounidenses en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York, a un centro de detención en Brooklyn, donde esperará ser juzgado. Este lunes se presentará ante la Justicia por las acusaciones, entre ellas la de narcoterrorismo, en tanto que piden que sea extraditado para ser juzgado en Argentina.

Venezolanos celebraron en el Obelisco la detención de Nicolás Maduro. (Clarín / Marcelo Carroll).

Se reactivó una ofensiva judicial contra el dictador chavista y en ese contexto, representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que avance con los trámites formales de extradición para que Maduro sea juzgado en tribunales locales por delitos de lesa humanidad.

La presentación fue impulsada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de FADER y víctimas directas. El pedido se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a la Justicia argentina a intervenir en crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, aun cuando hayan sido cometidos fuera del territorio nacional.

Maduro detenido en Nueva York.

Con la captura de Maduro ya concretada, los querellantes reclamaron su traslado inmediato a la Argentina. El pedido invoca el principio de jurisdicción universal, bajo el cual se lo pretende juzgar por un plan sistemático de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones contra la población venezolana. Y evitar de este modo que las causas por narcotráfico eclipsen los crímenes contra civiles.

MADURO, DETENIDO EN BROOKLYN

El planteo desde Argentina se produce en un escenario de alta complejidad diplomática, ya que Nicolás Maduro permanece actualmente bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.

La captura de Nicolás Maduro dominó las portadas de los principales diarios del mundo

“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería.

El avance judicial cuenta con antecedentes concretos. En septiembre de 2024, la Cámara Federal había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición, en el marco de una causa que investiga graves violaciones a los derechos humanos.

MADURO, ANTE LA JUSTICIA EN NUEVA YORK

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores deberán presentarse este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, acusados de liderar y apoyar una presunta red criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo.

“Infierno en la tierra”: así es la cárcel donde Nicolás Maduro esperará su juicio

La audiencia se realizará al mediodía en Manhattan, bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, según confirmó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El dictador y su esposa permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad donde suelen alojarse acusados por delitos de extrema gravedad. La comparecencia marca un punto de inflexión en un proceso judicial que Estados Unidos mantiene abierto desde hace varios años contra el liderazgo chavista.

Esta es la imagen de Nicolás Maduro capturado.

La audiencia inicial tendrá carácter preliminar. De acuerdo con fuentes judiciales, el tribunal procederá a la lectura formal de las acusaciones, la confirmación de la identidad de los imputados y la definición de las primeras medidas procesales, entre ellas la situación de detención.

Según anticiparon medios estadounidenses, es altamente probable que tanto Maduro como Flores continúen privados de libertad sin posibilidad de fianza mientras avanza la causa.