EE.UU. y la detención de Nicolás Maduro: ya aterrizó en Nueva York y será trasladado a Brooklyn

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a una base militar en Nueva York, tras ser capturado en Venezuela en una acción militar de Estados Unidos. Será juzgado por narcotráfico, acusado de ser el líder del Cartel de los Soles.

El avión que los transportaba, un Boeing 757 parte de la flota del Departamento de Justica de Estados Unidos que partió desde la Guantánamo, Cuba, aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, ubicado en Orange County, cerca de las 19 horas de la Argentina.

Maduro y su esposa llegaron a Nueva York (Foto: TN)

Maduro y su esposa descendieron de la aeronave y según informó CBS News, serán transportados en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn.

“Infierno en la tierra”: así es la cárcel donde Nicolás Maduro esperará su juicio (Gentileza)

Tanto Maduro como Flores deberán comparecer ante la justicia federal de Estados Unidos. Ambos enfrentan acusaciones de narcoterrorismo y otros cargos relacionados con presuntas operaciones de tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, en el marco de causas abiertas en tribunales federales.

Cilia Flores, "primera combatiente" de Venezuela (Getty Images)

En las imágenes se vio al líder del régimen chavista con la cabeza cubierta, esposado y escoltado por decenas de agentes estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó este sábado que el ataque aéreo en Venezuela orquestado por las fuerzas estadounidenses tuvo como resultado que el dictador Maduro fuera apresado y sacado del país junto a su esposa.

Conferencia de prensa de Donald Trump. AP

FUERTES CRÍTICAS DEL ALCALDE DE NUEVA YORK

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el la captura y detención de Nicolás Maduro por parte de las tropas dirigidas por Donald Trump como “un acto de guerra”.

El mandatario musulmán, quien asumió este jueves en su cargo como el jefe comunal de la ciudad más poblada de Estados Unidos, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que “atacar unilateralmente a una nación soberana constituye una violación del derecho federal e internacional”.