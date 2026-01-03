Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro tras la operación militar ordenada por Trump.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que Nicolás Maduro fue capturado en el marco de una operación militar, Javier Milei fue uno de los primeros en reaccionar y celebrar la noticia en sus redes sociales. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió el mandatario libertario en su cuenta personal de X.

Nicolás Maduro vs. Javier Milei

Esto fue lo que dijo Javier Milei sobre Nicolás Maduro

Más tarde, en una entrevista con LN+, Milei profundizó su postura y afirmó que la salida del líder chavista de Venezuela representa “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.

El presidente profundizó sus acusaciones contra Nicolás Maduro y sostuvo que “Maduro es un usurpador del poder, él venía trampeando las elecciones, la última fue una derrota muy fuerte pero él quiso quedarse aferrado al poder. Esta es la caída de un dictador”. En ese sentido, remarcó además la gravedad del accionar estadounidense y afirmó que “más fuerte todavía es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación: porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con Podemos en España, que causó interferencias electorales en la Argentina, Colombia, México, Bolivia, que tiene vínculos con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con las disidencias de las FARC, que lavó dinero, que tiene un rol similar al que tenía Cuba en los 70, importando comunismo y terrorismo”.

Tras esa enumeración, Milei calificó el hecho como un acontecimiento positivo a nivel global y concluyó: “Es una excelente noticia para el mundo libre”.

En relación con el escenario que se abre en Venezuela, el mandatario señaló que los bombardeos y la salida de Maduro dejaron al país en una situación de debilidad y consideró que el paso siguiente debería ser la asunción de Edmundo González, reconocido por distintos países como el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales.

“Edmundo debería asumir. Los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte [que Maduro]”, sentenció el Presidente.