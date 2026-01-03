El presidente Donald Trump confirmó la captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela. El anuncio lo realizó la Casa Blanca de los Estados Unidos, quien llevó a cabo un ataque al país que también terminó con la aprehensión de la esposa del hombre de 63 años.

Donald Trump confirmó la captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país“, confirmó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de la red social Truth, que fue replicado por la Casa Blanca en X.

El mensaje de Donald Trump.

El líder norteamericano había aprobado las medidas contra el país días previos. La decisión se tomó luego de meses de presencia militar, en aumento, en frente de las costas venezolanas, junto con advertencias para que Maduro abandonara el poder.

A qué hora habla Donald Trump y que se sabe de la captura de Nicolás Maduro

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó.

“Fue una operación brillante. Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, adelantó Trump en un adelanto con el medio local The New York Times, en Mar-a-Lago.

A su turno, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Maduro deberá “enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos”, según expuso. En tanto, el senador republicano Mike Lee descartó nuevas acciones militares, que fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”.