Javier Milei vuelve a Córdoba: confirmó que será la primera provincia que visite en 2026

El presidente Javier Milei iniciará en Córdoba sus recorridas por las provincias en 2026. Así lo confirmó en su cuenta en X (antes Twitter), donde publicó un video musical y ante la consulta de un usuario de la red social.

El mandatario indicó que sus próximas escalas en el país serán Córdoba y luego la provincia de Buenos Aires. “1) Córdoba 2) PBA”, respondió Milei de manera directa y escueta, sin dar fechas concretas ni detalles logísticos sobre las actividades previstas.

El presidente Javier Milei encabezó en Córdoba la Marcha de la Gratitud, acompañado por su hermana Karina y los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. (Nicolás Bravo / La Voz)

La organización del nuevo acto en Córdoba probablemente estará a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y figura clave del espacio en territorio cordobés.

LA ÚLTIMA VISITA DE MILEI A CÓRDOBA

Javier Milei estuvo en Córdoba el pasado 12 de diciembre, en el denominado “Tour de la Gratitud”, con el que el oficialismo celebró la victoria legislativa del 26 de octubre.

En ese viaje a esta provincia, el Presidente fue recibido por Gabriel Bornoroni y lo acompañó su hermana, Karina Milei. Y una vez más se llevó muestas de adhesión popular.

En Córdoba, vale recordar, La Libertad Avanza obtuvo el 42,35% de los votos, superando a Juan Schiaretti (28,32%) y Natalia de la Sota (8,75%). La escala formó parte de la estrategia para agradecer el respaldo y exhibir poder político.

Durante diciembre, Milei celebró en redes que “es la primera gestión en la historia argentina que cumplió todas sus promesas de campaña”, y adelantó que inicia una etapa con transformaciones “más profundas”.