En el marco de un despliegue especial, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron adelante una acción en Venezuela que terminó con la detención del jefe del régimen, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores. De acuerdo a lo informado por el diario The New York Times, el operativo se desarrolló sin que se produjeran víctimas fatales.

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con periodistas después de votar en las elecciones legislativas y de gobernadores en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández, Archivo)

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, afirmó Trump a través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, donde además adelantó que brindará más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago, en Florida.

Así fue el operativo militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro

Hasta el momento, la única información confirmada oficialmente desde Washington es la difundida por Donald Trump sobre la detención de Nicolás Maduro y de su esposa. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y expulsado del país junto con su esposa”, precisó el mandatario republicano.

Si bien la captura se habría concretado hace más de seis horas, todavía no trascendió el lugar donde se encuentra Maduro. En contrapartida, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, difundió un mensaje en redes sociales en el que sostuvo: “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”. Asimismo, el gobierno de Venezuela aseguró que hubo víctimas civiles y militares como consecuencia de los ataques, aunque no brindó cifras oficiales.

La ofensiva se desarrolló durante la madrugada de este sábado. Desde la Casa Blanca no se anunciaba una intervención militar tan directa en América Latina desde la invasión a Panamá en 1989, que culminó con el derrocamiento del líder militar Manuel Noriega. Desde su regreso a la presidencia, Trump incrementó la presión de Estados Unidos sobre distintos focos de conflicto a nivel internacional.

El mensaje del mandatario estadounidense se conoció cerca de cuatro horas después de los ataques denunciados por el régimen venezolano en áreas civiles y militares de Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

En la capital venezolana, específicamente, se registraron explosiones, estruendos y columnas de humo como consecuencia del operativo. Las imágenes y videos del ataque se difundieron rápidamente y se viralizaron en las redes sociales.

De acuerdo a la agencia Reuters, Trump habría instado previamente a Maduro a abandonar el poder antes de ordenar la intervención. Apenas unos días antes del ataque, el propio líder del régimen venezolano había hecho referencia a la escalada de tensión entre ambos países y había convocado a retomar el diálogo por vías pacíficas.

En este contexto, el senador por Utah, Mike Lee, aseguró haber mantenido una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien le habría confirmado que Maduro fue “arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos”. En esa línea, remarcó: “La acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”.

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado que Estados Unidos habría ejecutado ataques con misiles disparados desde helicópteros contra sectores civiles de Caracas y otras regiones del país. De acuerdo con su testimonio, las autoridades venezolanas trabajan para establecer si los bombardeos dejaron personas fallecidas o heridas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Padrino López sostuvo que se trató de una agresión directa contra el territorio venezolano, calificó la operación como un ataque “ruin y cobarde” y aseguró que los misiles fueron lanzados desde el aire.

En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó durante la madrugada que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Sus declaraciones se produjeron luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara públicamente la ofensiva contra Venezuela y anunciara la captura de ambos.

Mediante un comunicado oficial, el gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos en zonas civiles y militares de Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Ante esa situación, dispuso el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Por su parte, desde Estados Unidos, fuentes de la Administración citadas por CBS News indicaron que Trump ordenó ataques contra distintos objetivos dentro de Venezuela, incluidos blancos militares, en el marco de una intensificación de su política de presión sobre el gobierno de Maduro. Fox News también dio cuenta de la ofensiva aérea, con foco en la franja costera de La Guaira, en las cercanías del aeropuerto de Maiquetía y en áreas donde se encontrarían activos militares considerados estratégicos por Washington.