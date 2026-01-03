En fotos: la manifestación en Córdoba por la detención de Nicolás Maduro

La captura del dictador Nicolás Maduro a manos de las fuerzas estadounidenses este sábado, motivó que venezolanos residentes de Córdoba y opositores al régimen chavista se dieran cita para una manifestación en el centro de la ciudad.

Tuvo como epicentro la Plaza España, desde las 18 y con una nutrida concurrencia, portando banderas de Venezuela y con cánticos en contra de Maduro, quien fue detenido y trasladado a Nueva York.

Venezolanos en Córdoba se reunieron en Plaza España para festejar la detención de Nicolás Maduro. (Jorge Peñaranda / La Voz)

“Hoy nos unimos como una sola voz en la Plaza España de la ciudad de Córdoba, para alzar nuestro clamor por la libertad de nuestra amada Venezuela”, fue la invitación publicada en redes sociales.

“Nos reunimos para levantar nuestra voz, orar y decirle al mundo que los venezolanos hemos decidido ser libres", agregaron en el posteo.