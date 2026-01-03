Vía Córdoba / Nicolás Maduro

Comunidad venezolana en Córdoba celebra la captura de Nicolás Maduro: “Histórico”

La Asociación Civil Venezolanos en la Capital anunció un encuentro tras la expulsión del presidente de Venezuela.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

3 de enero de 2026,

Comunidad venezolana en Córdoba celebra la captura de Nicolás Maduro: “Histórico”
La comunidad de Venezuela en Córdoba organizó un encuentro para celebrar la "liberación". (Javier Ferreyra / La Voz)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 3 de enero la captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela. El mundo se pronunció al respecto y parte de la comunidad venezolana en Córdoba celebra el hecho.

Comunidad venezolana en Córdoba celebra la captura de Nicolás Maduro

La Asociación Civil Venezolanos en Córdoba calificó este día como uno “histórico”. “Hoy nos unimos como una sola voz en la Plaza España de la ciudad de Córdoba, para alzar nuestro clamor por la libertad de nuestra amada Venezuela", expresó la entidad en un comunicado.

El encuentro está previsto a partir de las 18 de este sábado 3 de enero. “Nos reunimos para levantar nuestra voz, orar y decirle al mundo que los venezolanos hemos decidido ser libres”, ponderó.

Temas Relacionados

MÁS DE Nicolás Maduro
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS