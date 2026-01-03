Política / Nicolás Maduro

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura

El mandatario estadounidense la publicó en su perfil de Truth Social pocos minutos antes de brindar una conferencia de prensa en Washington.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

3 de enero de 2026,

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en su red social Truth la primera imagen de Nicolás Maduro luego de su captura en Venezuela por parte de fuerzas especiales estadounidenses.

El presidente Donald Trump habla en su club Mar-a-Lago, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump habla en su club Mar-a-Lago, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump de manera breve junto a la fotografía, que se convirtió en el primer registro visual del mandatario venezolano tras quedar detenido por militares de Estados Unidos.

Esta es la imagen de Nicolás Maduro capturado

En la imagen se lo puede ver a Maduro con ropa deportiva, usando anteojos oscuros de gran tamaño y sosteniendo en sus manos una botella de agua mineral, en un contexto que confirma su traslado bajo custodia.

A primera hora de la mañana, Donald Trump ratificó que Estados Unidos había ejecutado “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y aseguró que “su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

