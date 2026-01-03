Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en su red social Truth la primera imagen de Nicolás Maduro luego de su captura en Venezuela por parte de fuerzas especiales estadounidenses.

El presidente Donald Trump habla en su club Mar-a-Lago, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump de manera breve junto a la fotografía, que se convirtió en el primer registro visual del mandatario venezolano tras quedar detenido por militares de Estados Unidos.

Esta es la imagen de Nicolás Maduro capturado

En la imagen se lo puede ver a Maduro con ropa deportiva, usando anteojos oscuros de gran tamaño y sosteniendo en sus manos una botella de agua mineral, en un contexto que confirma su traslado bajo custodia.

A primera hora de la mañana, Donald Trump ratificó que Estados Unidos había ejecutado “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y aseguró que “su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.