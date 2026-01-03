La detención de Nicolás Maduro: qué países apoyan la intervención de EE.UU. en Venezuela y cuáles no

El operativo militar lanzado por Estados Unidos y que culminó con la captura de Nicolás Maduro este sábado en Venezuela provocó diversas posturas a nivel global.

Diversos gobiernos celebran el fin de lo que califican como un “narcorrégimen” y una oportunidad para restaurar la democracia, mientras que otros denuncian la operación como una violación al derecho internacional.

Cilia Flores, "primera combatiente" de Venezuela

A continuación, los países que apoyaron el accionar de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a través de mensajes en redes sociales; y cuáles son los que lo cuestionaron.

Conferencia de prensa de Donald Trump.

Países a favor de EE.UU.

Argentina: la reacción del presidente Javier Milei se produjo a través de una publicación en la red social X, donde escribió: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, en alusión al mensaje difundido por Trump horas antes.

Javier Milei y su fuerte respaldo a Donald Trump.

Chile: el presidente electo, José Antonio Kast, calificó la detención de Maduro como “una gran noticia para la región”.

Paraguay: el presidente Santiago Peña afirmó en sus redes sociales que la caída de Maduro “sólo puede ser una buena noticia”. Señalando además que su gobierno era “ilegítimo, rapaz y dictatorial”.

Ecuador: Daniel Noboa utilizó X comentar: “A todos los criminales narcochavistas les llega su hora”. El presidente aseguró que la estructura del régimen “terminará de caer en todo el continente” y ofreció a los líderes opositores y al pueblo venezolano un aliado en Ecuador.

El Salvador: el presidente Nayib Bukele se pronunció sutilmente publicando una bandera de Venezuela y un video con la foto de Maduro esposado.

Italia: La primera ministra Giorgia Meloni consideró legítima la intervención defensiva ante lo que llamó “ataques híbridos” de entidades estatales que promueven el narcotráfico. No obstante, aclaró que, en línea con la posición de su país, la acción militar externa no es usualmente la vía para poner fin a regímenes totalitarios.

EE.UU. capturó a Nicolás Maduro: impacto y festejos de la comunidad venezolana en Argentina.

Francia: Emmanuel Macron se pronunció tras la captura afirmando que “el pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”. Por su parte, el canciller Jean-Noel Barrot, aunque reconoció que Maduro había confiscado el poder, advirtió que la operación militar viola el principio de no recurrir a la fuerza.

Reino Unido: El primer ministro, Keir Starmer, expresó en su cuenta de X: “El Reino Unido ha apoyado durante mucho tiempo una transición y no derramamos lágrimas por el fin de su régimen”.

Países en contra de la intervención de EE.UU.

Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó duramente la legitimidad de la operación, calificándola como una “afrenta gravísima a la soberanía”. Y afirmó que los bombardeos sobrepasan una “línea inaceptable”.

Colombia: El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar, alertando en sus redes: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo... El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía”.

México: La administración de Claudia Sheinbaum rechazó “enérgicamente” el operativo bajo la premisa de la “no intervención”. El gobierno mexicano calificó la acción como unilateral y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, urgiendo a la ONU a facilitar un diálogo.

El comunicado afirma que el operativo que derivó en la captura de su padre “amenaza la paz y la estabilidad internacional” y “pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

España: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el ataque asegurando que, aunque España no reconoció el régimen de Maduro, tampoco reconocerá una intervención que “viola el derecho internacional”.

Uruguay: El presidente Yamandú Orsi manifestó su rechazo a la intervención militar bajo la premisa de que “el fin no puede justificar los medios”.

Cuba: El presidente Miguel Díaz-Canel denunció el hecho como un “criminal ataque” y un acto de “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano”. Exigió una reacción urgente de la comunidad internacional frente a lo que consideró una agresión cobarde.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en un gesto desafiante ante la prensa.

Rusia: El gobierno de Vladimir Putin condenó la acción militar afirmando que no había justificación alguna y que la “hostilidad ideológica” prevaleció sobre la diplomacia. El Ministerio de Exteriores ruso instó a Estados Unidos a liberar al presidente que consideran “legalmente elegido”.

Irán: El líder supremo Alí Jamenei y la cancillería iraní condenaron firmemente la “flagrante violación de la soberanía nacional”. Y lanzaron: “Pondremos al enemigo de rodillas”.

China: La Cancillería de China expresó estar “profundamente conmovida” y condenó el uso de la fuerza contra un país soberano, calificando el accionar de Estados Unidos como un “comportamiento hegemónico”.