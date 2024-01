Patricia Bullrich: “No hay paro que nos detenga”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en la mañana de este miércoles un mensaje en sus redes sociales refiriéndose a la movilización organizada por la CGT para el día de hoy en contra del gobierno de Javier Milei, la “ley ómnibus” y el DNU 70/23: “No hay paro que nos detenga”, dijo la ministra.

“NO HAY PARO QUE NOS DETENGA Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei”, escribió Bullrich en la red social X.

El mensaje de Patricia Bullrich en sus redes sociales. Foto: X

Y cerró su mensaje escribiendo: “No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”.

El mensaje de Bullrich inmediatamente generó la reacción del presidente Milei y de la canciller Diana Mondino, que indicaron que “les gusta” ese mensaje. Incluso, Mondino le respondió:

“El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, lanzó la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El mensaje de Diana Mondino en respuesta al posteo de Bullrich. Foto: X

Un mensaje similar había planteado en la conferencia de prensa de este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando se refirió a que “están en el camino correcto” al percibir las reacciones del arco opositor frente a las medidas del Gobierno.

Patricia Bullrich: “Hay aprietes permanentes, parece el país de la mafia. ¿Eso es un paro?”

A posteriori, fue la propia Patricia Bullrich quien dialogó con la prensa: “Hay aprietes permanentes, parece el país de la mafia. ¿Eso es un paro? Un paro es cuando la gente, en la libertad absoluta, decide parar”.

“La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires están trabajando, al igual que el interior”, dijo. “La movilización es un punto mínimo con relación a la cantidad de gente que ha decidido ir a trabajar”, completó.

Luego enfatizó que “los que ya han comenzado a movilizarse van por la vereda”, en referencia a la aplicación del protocolo antipiquete impulsado por su cartera.

A posteriori, se refirió al paro de transporte público que comienza a regir a partir de las 19 horas. “Esto que han hecho de acomodar los colectivos y el transporte al paro es una vergüenza. Para que la gente vaya y después la dejan a ‘pata’”. Y agregó: “El país quiere un cambio, que es terminar con las mafias sindicales, políticas, empresariales. Estamos en ese cambio”.

"Un paro es cuando la gente, en la libertad absoluta, decide parar”, dijo Patricia Bullrich.

Cuando fue consultada por el “acatamiento al paro”, la ministra inquirió: “¿Qué quiere decir acatamiento? ¿Quiere que le muestre la cantidad de denuncias que tengo, que han denunciado a más de 40 gremios diciendo que los ‘aprietan’?”

“¿Eso es un paro? Un paro es cuando la gente, en la libertad absoluta, decide parar. No cuando hay aprietes como los que estamos recibiendo nosotros en el 134, que realmente dan vergüenza, parece el país de la mafia”, lanzó.

“Es la típica, repiten la historia permanentemente para intentar que los gobiernos se debiliten. A nosotros no nos van a debilitar”, cerró.