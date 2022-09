Pablo Moyano considero “terrible” a la inflación en la Argentina y cuestionó al Gobierno

Pablo Moyano, uno de los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder camionero, mostró su preocupación por la situación económica que atraviesa el país y por la suba de los precios.

Pablo Moyano habló de la "incapacidad" de ciertos sectores del oficialismo para resolver el tema de la inflación. Foto: Gentileza.

También le lanzó una advertencia al Gobierno: “Con esta inflación no se puede continuar”. Planteado en tono de ultimátum, el líder sindical continuó: “Algunos sectores del Gobierno demuestran cierta incapacidad para ponerse al frente de lo que está pasando”.

Pablo Moyano y su postura sobre la situación económica: “Terrible”

Moyano fue categórico al momento de definir la situación inflacionaria del país, la cual calificó como “terrible” y al respecto mencionó: “Ojalá que con los anuncios del ministro (Sergio) Massa empiece a mejorar el tema”.

Días atrás, el líder de la CGT ya había hecho públicas sus críticas al Gobierno: “Se preocupan más por las figuritas que por el aumento del pan”.

Al mismo tiempo, cuestionó la gestión del secretario de Comercio, Matías Tombolini, por la mencionada venta de figuritas del álbum del Mundial de Qatar 2022, a raíz de una reunión que había mantenido.

Los cuestionamientos vienen de larga data, y ya en agosto le advirtió al presidente Alberto Fernández: “Poné lo que tenés que poner”, en relación con la inflación.

Este lunes pasado, dirigentes de la CGT cenaron con el Presidente en la Quinta de Olivos, pero Pablo Moyano no se hizo presente en la reunión.

“No me importa si me invitan o no a una cena. Yo almorcé y cené con Alberto Fernández varias veces. Lo que realmente me interesa es el rumbo socio-económico del país y los trabajadores. No es posible que todos menos ellos continúen haciendo lo que quieren en una Argentina con elevada inflación y crisis social”.

Pablo Moyano ya le había adevertido a Alberto Fernández: “Poné lo que tenés que poner”. Foto: Archivo/DyN.

Después de ese encuentro, Alberto Fernández se reunió con Pablo Moyano, en donde el líder de los camioneros le cuestionó varios asuntos al Presidente. El control estricto de los precios fue uno de los tópicos de esa conversación.