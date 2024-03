Milei suma expectativa al dato de la inflación de febrero: “Parece que está debajo del 15%, es un numerazo”

Con la expectativa por el dato de la inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ofrecerá esta tarde, el presidente Javier Milei se volvió a referir al tema: “Parece que está debajo del 15%, es un numerazo”.

“La mejora la estás viendo, y la gente la está viendo”, agregó el Presidente.

Al mismo tiempo, y en diálogo con Crónica, el mandatario afirmó que “todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo, no me queda claro que si abro no tenga una corrida; prefiero esperar que cuidarme en salud”.

El Indec dará a conocer la inflación de febrero.

Entre sus explicaciones sobre los cambios económicos que percibe el Gobierno, Milei detalló: “En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación”.

“El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían. A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo”, agregó el jefe de Estado.

Las principales definiciones de Milei

Motosierra y licuadora

En una extensa entrevista para Crónica que realizó el mandatario desde la Casa Rosada, Milei asegura que las mejoras económicas “van a tardar en llegarle a la gente” y que “el 70 por ciento de los argentinos tienen claro que estamos mal”.

“Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer”, dijo haciendo referencia a la “motosierra y la licuadora”. Asimismo, remarcó que el Fondo Monetario Internacional “validó lo que estamos haciendo”.

El Presidente aseguró que la población tiene mayores expectativas de que “las cosas mejoren en los próximos seis meses”.

“Cuando asumimos, el 20 por ciento creía que en seis meses íbamos a estar mejor -puntualizó-. Después del discurso (de apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo), el 47 por ciento de los argentinos creen que vamos a estar mejor”.

Milei habló en exclusiva con Chiche Gelblung

Cepo cambiario y dolarización

Sobre la apertura del cepo cambiario, el mandatario volvió a insistir con que “todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo, si bien hay economistas que consideran que se puede abrir”.

“A mí todavía no me queda claro que si yo abro el cepo no tenga una corrida. Entonces está claro que si lo hacía al inicio de la gestión iba a haber una corrida y la híper tenía lugar. Y está claro que con las condiciones monetarias de hoy es 50 / 50. Bueno, prefiero esperar un poquito más y cuidarme en salud”, bromeó el ultraderechista.

Dolarización

Sobre su promesa de campaña para dolarizar la economía argentina, el mandatario dijo que “en realidad” su propuesta “siempre fue competencia de monedas”.

“El modelo de la competencia de monedas es como si tuvieras una canasta de monedas pero los ponderadores lo determina la gente con las monedas que elige”, explicó, al tiempo que dijo que “no le importa” que este modelo no se aplique en otros países del mundo.

Narcotráfico en Rosario

El mandatario se mostró preocupado por la crisis de insegurar que atraviesa Santa Fé.

“No es un problema nuevo. Ahora, si vos durante muchísimos años tuviste socialistas en el poder, gente laxa con las ideas a lo Zaffaroni, era obvio que iba a pasar eso. Nosotros nos encontramos con el problema, y en lugar de tirarle todo a Pullaro dijimos ‘¿en qué podemos ayudar?’”, expresó.

Además, aseguró que el Gobierno nacional envió 450 efectivos de fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y del Sistema Penitenciario.

“El Ejército lo que tiene permitido dentro de la Ley de Seguridad interior es brindar apoyo logístico y eso es lo que estamos haciendo”, detalló el mandatario, quien adelantó que está “evaluando enviar una nueva Ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, afirmó Milei.

“Lo estuvimos discutiendo hoy en la reunión de Gabinete. Luis Petri trajo la ley y Patricia Bullrich estaba en el avión, entonces me pareció que era imprudente tomar una decisión final cuando estaba faltando una de las partes”, aclaró.