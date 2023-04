Máximo Kirchner fue duro con su espacio al ver las cifras de pobreza: “El Frente de Todos no vino a esto”

Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, volvió a cruzar a la gestión del Presidente Alberto Fernández. A partir de los datos de pobreza publicados en las últimas semanas por el INDEC, dijo que “El Frente de Todos no vino a hacer esto”.

El referente hizo las declaraciones en un acto organizado en la ciudad de Trelew en Chubut, mientras acompañaba a Emanuel Coliñir, su candidato que intenta lograr la intendencia local en las elecciones pautadas para el próximo domingo 16 de abril.

“Yo miraba los números de pobreza del segundo semestre del 2022 en la ciudad de Trelew, con 40 puntos y en 2019, con 39.5… Hay cinco puntos más entre 2018 y 2022. El Frente de Todos no vino a esto”, detalló.

“Por eso, muchas veces cuando escuchan que esto es una interna por el poder, es mentira. Entre el 2003 y el 2015 nosotros supimos muy bien de qué se trataba eso y si nos bancamos todo con el macrismo, la persecución, los aprietes y los palos, no fue para contarle a los argentinos que no podemos, fue para dar todas las pelea que nuestro pueblo necesite en adelante y no conformarnos con este tipo de situaciones que estamos atravesando ahora bajo el paraguas de que Macri no tiene que volver o de que Cambiemos no tiene que volver”, afirmó.

Y explicó a su militancia: “Esa mediocridad no puede ser que no lleve a pensar y diseñar el futuro de una Argentina diferente”.

Máximo Kirchner en Trelew junto a

El referente de La Cámpora mencionó la interna del oficialismo para criticar a Juntos por el Cambio. “Queremos discutir realmente adentro pero no como vieron ayer, que estaban peleando Larreta y Macri para ver cómo se iba a votar, una discusión que está lejos de la gente”, comentó.

“Esa discusión sí que está lejos de la gente. La discusión que nos atraviesa a nosotros como espacio nacional y popular tiene que ver hacia dónde va nuestro país y cuáles son las mejore herramientas que podemos generar para que los números cierren con la gente adentro porque estos números que se ven acá, en los que cuatro de cada 10 habitantes de Trelew bordean la pobreza y otro tanto la indigencia, realmente son para que nos replanteemos qué queremos hacer. qué pasó y qué sucedió y por qué estamos acá”, finalizó el legislador nacional.

Nueva aparición de La Cámpora

Organizaciones políticas, sociales y sindicales se preparan este jueves para una nueva marcha contra la Justicia en reclamo por la condena a Cristina Kirchner por corrupción. La movilización que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires tendrá el lema “democracia o mafia judicial” y en rechazo a la “proscripción” de la vicepresidenta.

El juez Juan María Ramos Padilla, -quien viene realizando desde el año pasado actos en plazas en reclamo de la “renuncia” de los integrantes de la Corte Suprema-, confirmó su presencia y apoyó “todas las acciones y luchas que se dan en el país contra la proscripción de Cristina” Fernández de Kirchner.

“Contamos con muchos argentinos que queremos y creemos en la única estadista que nos puede sacar del infierno y esa persona es Cristina”, dijo el magistrado.