Máximo Kirchner cerró el acto en Ferro y pidió “evitar dolores de cabeza” acordando un plan de Gobierno

Máximo Kirchner cierra este sábado por la tarde un nuevo plenario de la militancia en la Ciudad de Buenos Aires para impulsar la posibilidad de que Cristina Kirchner compita en las elecciones. Luego de que Alberto Fernández anunciara que no buscará su segundo mandato, se esperan señales de corte electoral por parte del líder de La Cámpora.

“Debemos empezar a debatir un programa de gobierno más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones. De cara a lo que viene tenemos que tener un programa claro, y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante para no tener después dolores de cabeza”, dijo el hijo de la Vicepresidenta, fue recibido por la militancia el microestadio de Ferro con el ya habitual cántico de los actos K: “Presidenta, Cristina presidenta”.

Vuelve el operativo clamor por Cristina Kirchner Presidenta Foto Federico Lopez Claro

“Los que resistimos al macrismo en cada lugar pusimos todo lo que teníamos arriba de la mesa para que el Frente de Todos se pudiera constituir. Fuimos a buscar a cada dirigente más allá de los comportamientos que habían tenido con la vicepresidenta y con excompañeros. Todo lo dimos, todo lo pusimos”, afirmó.

“No hay derecho que alguien esté enojado y no ayude a construir una nueva opción. Si hubo errores en estos tres años es bueno reconoceros. Es muy complejo y difícil si cada sector del Frente de Todos todo el día está queriendo poner en duda su aporte, por un lugar más o un lugar menos en las listas”, agregó el líder de La Cámpora y advirtió: “No hacen falta los acting, hace falta reconocer los errores que se cometieron”

Máximo Kirchner desafió a uno de los principales presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, en su territorio. “De esta Ciudad han salido los intendentes que se han convertido en Presidente que más daño le han hecho a nuestro país: Fernando de la Rúa, Mauricio Macri…. hay otro al que se le está complicando un poco, parece que la presidenta del partido lo trae cortito…”, sostuvo.

Luego vinculó al actual jefe de Gobierno porteño, a Patricia Bullrich y Gerardo Morales con el gobierno de la Alianza en el 2001. “La propuesta moderna de la derecha argentina es traer a los mismos verdugos que hace veinte años no tuvieron empacho en regar las calles de sangre y miseria”, lanzó el hijo de la Vicepresidenta.

La jornada se inscribe en el marco del operativo clamor que apunta a impulsar la candidatura de Cristina Kirchner, que según la dirigencia kirchnerista está “proscripta” por el fallo judicial que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad, aunque legalmente puede presentarse.