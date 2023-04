Internas en el Frente de Todos: candidatos posibles, renunciamientos y los “off” que complicaron la economía

El Frente de Todos no lograr cerrar sus internas. Según lo estipulado por la Cámara Nacional Electoral, el domingo 13 de agosto serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, estando a cuatro meses de la votación, la coalición que actualmente gobierna la Argentina no logra ponerse de acuerdo en (casi) nada.

Esta semana las internas generaron una suba del dólar en la que el Blue llegó a superar los $440. Primero, los mercados reaccionaron a los rumores que salieron en “off” desde la Rosada, que afirmaban que Alberto Fernández reemplazaría al ministro de Economía, Sergio Massa, por su Jefe de Asesores, Antonio Aracre. Este último, el martes por la noche presentó su “renuncia indeclinable”, para calmar las aguas, pero el mal ya estaba hecho. El bolsillo de los argentinos sigue sufriendo las irresponsabilidades de la dirigencia política.

Y luego, el viernes, volvió a haber una nueva suba tras la renuncia de Presidente a presentarse como candidato en estas elecciones. Más allá de la intención que trasmitió el mandatario en su video, de “colaborar con el Frente de Todos” para que gane la batalla contra Juntos por el Cambio un peronista, esta decisión muestra el desgaste que tiene Alberto como figura y sus políticas de Gobierno.

De esta forma Antonio Aracre anunció su renuncia Foto: Instagram

Esta decisión responde a la enorme presión que ejerció La Cámpora y sectores del sindicalismo contra el Presidente. “Alberto no va más”, afirmó Hugo Yasky, Secretario General de la CTA días atrás.

Máximo Kirchner y Wado de Pedro también le habían hecho llegar que debía bajarse de la precandidatura en este 2023.

La realidad es que el único representante del FDT que hasta el momento obtiene el apoyo de ambos lados, es Sergio Massa. Fue Cristina quién lo eligió para timonear el barco cuando se estaba hundiendo y es Alberto quien tiene reuniones periódicas con él. El ministro de Economía, aunque es criticado por la militancia camporista, tiene la confianza de un amplio sector del Frente de Todos.

Los problemas de Sergio Massa para su lanzamiento

La inflación sin control y la última subida del dólar en esta semana, complican al líder del Frente Renovador. Sin dudas su “capital político” es haber estabilizado al Gobierno luego de las múltiples renuncias de ministros que debilitaron la confianza en el Presidente. Si bien esa credibilidad de “tener un plan” no se puede gobernar, con eso solo no alcanza para ganar una elección. Hay que mostrar logros en los hechos y los bolsillos son cada vez más flacos.

El Frente Renovador convoca a su propio congreso partidario el 5 de mayo, porque pese a esta contradicción, no quieren regalarle lo conquistado ni a sectores ligados al Presidente, ni a La Cámpora. Haberle puesto “el pecho a la bala” tiene que tener un correlato en la arena electoral y es a eso a lo que apuesta.

Algunos sectores del massismo le exigen al ministro de Economía ir en listas propias y competir con todo el arco peronista con sus propios candidatos.

Por fuera, también resuena el nombre de Daniel Scioli.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Kristalina Georgieva del FMI. (Ministerio de Economía)

Los movimientos sociales quieren su lugar

Emilio Pérsico y el Fernando “Chino” Navarro, dirigentes del Movimiento Evita e integrantes del Frente de Todos están preparando una “gran marcha” contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “las políticas de ajuste que acordó con el gobierno de Alberto Fernández”.

Hace semanas lanzaron su propio espacio, llamado “La Patria de los Comunes”. El objetivo es competir con gobernadores, intendentes y diputados propios.

Dentro del campo de los movimientos sociales, otro sector levanta la cabeza. Juan Grabois del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) pasea por los distintos medios de comunicación diciendo que el espacio de Cristina está sin conducción y que él escuchó el llamado a “tomar el bastón de mariscal” que hizo la vicepresidenta en un acto y le tomó el guante.

Juan Grabois se lanza como candidato a Presidente ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Lanzó su precandidatura presidencial y dice que está esperando que desde el PJ le acepten competir en las PASO. El referente afirma que si no da igual qué candidato presentar, porque está atado a un proyecto político específico y advierte que su espacio no puede votar a Sergio Massa porque el pueblo “no aguanta más las políticas de ajuste del FMI”. ¿Por qué no romper el Frente de Todos? ¿Hasta qué punto la coalición puede contener intereses tan diversos? ¿De perder las PASO, a quién votaría este sector?

Y la pregunta central: ¿Si Cristina decide que el candidato es Sergio Massa o Daniel Scioli, Grabois que exige un candidato “del cristinismo”, acatará?

La disputa del Frente de Todos en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre fue un territorio dificil para el peronismo y el kirchnerismo. El peso histórico del PRO y la UCR dificulta lograr un caudal electoral capaz de ganar a Jefe de Gobierno.

Un sector del Frente de Todos encabezado por Matias Lammens, Leandro Santoro y Claudia Neira se proponen ser esa “cara nueva” del peronismo en la ciudad. Una mezcla entre peronismo y radicalismo moderado, con fuerte peso en políticas de turismo y gestión. Todavía no hay nombre propio para cada una de las candidaturas, pero si existe la conformación del espacio que quiere disputar su lugar desde adentro del Frente de Todos.

Por otro lado, Grabois insiste con representar al espacio cristinista y explica que si La Cámpora no lo hace, ellos pondrán los candidatos. En ese sentido, decidió lanzar a Pedro Rosemblat, “El Cadete”, como candidato a Jefe de Gobierno y junto a Ofelia Fernández comenzaron a realizar recorridas por todas las Unidades Básicas de la militancia para construir sus candidaturas.

A cuatros meses de la votación, hay más dudas que certezas. Las negociaciones se están dando día a día para presionar y lograr un armado que contenga a todos adentro: albertistas, massistas, cristinistas y quienes se llaman “de izquierda nacional”.

Con todas las diferencias desarrolladas, solo hay una cosa que es segura: nadie quiere sacar los pies del plato.