Luego de ratificar su precandidatura presidencial, Juan Grabois tildó a Sergio Massa de “sinvergüenza y vendepatria”

Ya con el anuncio de Alberto Fernández sobre su no reelección, el panorama político se arma de cara a las próximas elecciones. Luego de ratificar su precandidatura a presidente, Juan Grabois dijo qué le diría a Cristina Kirchner en caso de que apoye a Sergio Massa y aprovechó para lanzarle un fuerte mensaje.

Juan Grabois lanzó un fuerte mensaje en contra de Sergio Massa. Foto: Ramiro Pereyra

En el marco de la presentación de “Los Peores”, su último libro, el fundador del Frente Patria Grande rechazó la posibilidad de que escoger una fórmula de consenso y apuntó contra el ministro de Economía: “No hay forma de que nos volvamos a comer un (Daniel) Scioli o un Alberto”.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) indicó: “Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero (Eduardo) “Wado” de Pedro de vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘bajá la lista y te damos toda la lista de senadores y diputados’, le digo: ‘Cristina ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No me lo vas a poder explicar’”.

Luego, manifestó la necesidad “construir poder popular en las organizaciones de base y en las instituciones. Que aquellos que fueron las víctimas directas de las políticas neoliberales del menemismo, de la alianza y del macrismo, tengan un mayor nivel del ejercicio del poder”.

Qué dijo Juan Grabois sobre la decisión de Alberto Fernández

Luego del anuncio de Alberto Fernández sobre su decisión de no ir por la reelección, Juan Grabois opinó al respecto este viernes a través de su cuenta de Twitter.

“Lo que hizo Alberto es muy importante. Contribuye a la unidad. Se lo agradezco como argentino y militante del Frente de Todos. Ratifico mi postulación a presidente para las elecciones y espero que podamos construir una primaria civilizada basada en propuestas y proyectos de país”, escribió.