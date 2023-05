Matías Kulfas apuntó contra Cristina: “No tuvo ningún plan antiinflacionario”

Luego de su renuncia al Gobierno tras las tensiones que mantuvo con La Cámpora por el congelamiento de las tarifas energéticas y las dilaciones en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, Matías Kulfas desarrolló su visión sobre la situación económica del país y apuntó directo contra las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.

El ex ministro aseguró que desde 2007 no se hizo “prácticamente nada” para combatir la inflación.

“En Argentina la inflación reapareció en el año 2007, vamos 16 años ya con inflación, primero moderada, 25% por año, después un poquito más que moderada, 50%, y ahora estamos ya en un régimen de alta inflación, del cual ya no se sale gradualmente”, dijo el ex funcionario.

El ex ministro de producción Matias Kulfas apuntó contra Cristina Kirchner

Al ser entrevistado en Radio Con Vos, Kulfas afirmó que hay una necesidad de impulsar “un plan de estabilización” para frenar el incremento sostenido y generalizado de los precios -que en marzo fue del 7,7% de acuerdo al INDEC- y dijo: “¿Qué hicimos estos 16 años para combatir la inflación? Y mi respuesta es prácticamente nada. Durante los 8 años de Cristina no hubo ningún plan antiinflacionario. Más bien lo que hubo fue una negación total del fenómeno. Después vino Macri y dijo ‘esto es una pavada’. Creo que fruto de esa banalidad, de no haber hecho un diagnóstico adecuado, terminó con el doble de inflación. Y a Alberto ya sabemos, y no es que lo quiera disculpar, le tocó un contexto uno peor que el otro. Cuando salía de uno, le tocaba otro flagelo distinto, no llegó a plantear un plan de estabilización que creo sin duda era necesario”.

“En realidad el problema inflacionario se fue acelerando primero con la salida de la pandemia, donde a nivel mundial hubo un fenómeno de suba masiva de los precios de los insumos de todos. Lo que hubo fue un desajuste internacional productivo que afectó no solamente a las commodities agrarias, sino también las commodities industriales. Entonces eso impactó. Y ni hablar después de la guerra de Ucrania. Ahí sumamos el efecto internacional a nuestro propio problema inflacionario de 16 años de elevada inflación”, agregó.

El economista volvió a apuntar contra Cristina Kirchner, quien días atrás encabezó un acto en el Teatro Argentino de La Plata: “La semana pasada escuchaba que el problema son los pagos de deuda que se hicieron, entonces el superávit comercial se gastó en pagar la deuda privada de las empresas. La tercera parte de esa deuda que se pagó fue el sector energético. Si vos me preguntabas hace tres años, ¿cuál era el sector que más posibilidades tiene de generar muchos dólares para la economía argentina? Claramente es la energía. Y lo sigo pensando”.

“Sin embargo, la dificultad es política, de tener una política coherente, de decir: ‘promovamos la inversión, que Vaca Muerta tenga un boom de inversiones, que explote de inversiones y que tengamos realmente un salto exportador fuerte’, pero tuvimos una política donde fue mucho más complicado, operó la puerta giratoria. El sector energético necesita proyectos grandes de inversión, necesitás financiamiento externo. Si vos le decís, ‘no, mirá, no te aseguro el pago de la deuda’ tenés esta dificultad. Ahí entrás en una dinámica circular que creo que complicó muchísimo la situación y terminás con lo mismo”, concluyó.

Matías Kulfas opinó sobre el Frente de Todos

Según el ex ministro, el Gobierno de Alberto Fernández atravesó por “escenarios completamente inesperados y supercomplejos”, marcados principalmente por la pandemia, la guerra y la sequía, a los que sumó “un nivel de internismo a cielo abierto muy marcado”.

“Yo revisé varios gobiernos, en todos los gobiernos hay internas, pero creo que en ninguno hubo este nivel de internismo. Creo yo que de todos los fenómenos que mencioné fue el más delicado, porque vos podés tener un contexto muy complejo, pero te traes un gobierno cohesionado, que tiran todo para el mismo lado, bueno, podés tener herramientas para afrontar esos problemas. Pero si pasa lo que pasó, que es un gobierno donde empiezan las guerras internas, abiertamente, no planteadas de manera cotidiana y donde empiezan los bloqueos y los boicots, es muy difícil que eso realmente resulte bien”, sostuvo.

“Hay en este gobierno gente que piensa que hay que prohibir actividades económicas, que la minería es algo malo, que no debería haber minería. Hay posiciones que yo las llamo por ahí como un ambientalismo extremo, y yo en mi lugar promoví un debate fuerte respecto a cómo producir cuidando el ambiente, pero hubieron un montón de dificultades. Hay sectores que tienen como prejuicios y antiempresa, de decir las empresas son todas malas, más allá de lo que hagan y hay que estarles encima, vigilando, porque van a hacer seguramente las cosas mal. Si querés desarrollar un capitalismo productivo, generar empleo genuino de verdad, necesitas que las empresas inviertan, se desarrollen, expandan. Hay ahí cuestiones conceptuales que creo que son contradictorias en la práctica”, agregó Kulfas.

Respecto a la interna del Frente de Todos, el economista consideró que “hubo discusiones que han sido bastante extrañas”, y señaló: “Yo invito a cualquiera que revise los últimos 30 años de acuerdos entre el FMI y los diferentes países y que me muestre uno que haya sido igual o mejor que el que firmó Argentina. Y la verdad que creo que no lo van a encontrar, incluso creo que comparándolo con el acuerdo que firmó Néstor Kirchner siendo presidente, este incluso tenía hasta algunas condiciones que eran mejores”.

El FMI y la Argentina

“Está claro que el FMI lo trajo Macri, no lo trajo Alberto Fernández. Ahora, una vez que está, tenés que negociar cómo reestructurar esa deuda que era insostenible, así como había sido acordado. Y creo que el acuerdo que se firmó fue un buen acuerdo dentro de las condiciones. Me parece que ahí hay cuestiones que no sé si son conceptuales o más de poder, de seguir conservando el monopolio del poder”, afirmó.

Asimismo, Kulfas opinó que el presidente “sostuvo hasta las últimas consecuencias el contrato fundacional del Frente de Todos” y recordó: “Remitamonos a aquel video fundacional que salió, que nos sorprendió un sábado, el 18 de mayo de 2019, cuando Cristina habló de una coalición amplia para ganar gobernar y dice que Alberto es la persona más indicada. ¿Qué pasó después? Creo que no soy yo el que tiene que explicarlo. ¿Por qué a los pocos meses de inicio del gobierno, eso que era una virtud, que era la moderación, dialogar con diferentes sectores, sentarse con el jefe de Gobierno de la Ciudad a consensuar políticas, pasó a ser algo más?”.