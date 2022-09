Massa, sobre el conflicto de los neumáticos: “Si tienen buena fe, que se sienten a la mesa en la paritaria como corresponde”

El ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a referirse al conflicto salarial de los trabajadores de la industria del neumático y reclamó que las partes “se sienten a la mesa en la paritaria como corresponde”, a la vez que acusó al sindicalista del SUTNA Alejandro Crespo de “mentir”.

“Que un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos por no querer sentarse a la mesa es un problema que tiene que tener una atención por parte del Gobierno”, dijo Massa.

Sergio Massa presenta el presupuesto 2023 en el Congreso de la Nación Foto: Federico López Claro

El funcionario se pronunció así después de haber anunciado que podría abrirse la importación de neumáticos si no se resuelve el conflicto. “Si tienen buena fe, que se sienten a la mesa en la paritaria como corresponde”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda.

Fue parte de la respuesta que le dio a las diputadas del Frente de Izquierda, Romina Del Plá y Myriam Bregman durante la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.

Del Plá acusó a Massa de “extorsionar a los trabajadores” con el anuncio de las importaciones, “poniéndose claramente al servicio de las patronales y pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria”.

Por su parte, Bregman advirtió que Massa, en su discurso, “debería haber mencionado que se le dieron 600 millones a las empresas de neumático por el ATP para que paguen salarios durante la pandemia”.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Foto: Gentileza

“¿Avalan que los aumentos salariales para el próximo período sean del 38% cuando la inflación dibujada que contiene este Presupuesto es casi el doble?”, le preguntó Bregman a Massa, en alusión a la pauta del 60% fijada en el proyecto.

“Ojalá que tengan el mejor acuerdo posible en materia salarial para ganarle a la inflación”, respondió el ministro.

Massa profundizó: “Cuando se llama a romper los principios de inflexibilidad de las partes, no puede sentirse atacada solo una de las partes. La inflexibilidad supone que hay dos partes que no se sientan a la mesa, de hecho ambas partes no querían sentarse juntas en la mesa del Ministerio de Trabajo”.

“Llamar a que se rompa la inflexibilidad y que se termine el capricho no es tomar parte”, insistió el ministro de Economía.

Además, en uno de los pasajes más calientes de la reunión, alertó que el sindicalista Crespo “mintió” cuando “dijo que no había sido atendido por Economía, cuando José Ignacio De Mendiguren se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez a solas. El que mintió es Crespo”.