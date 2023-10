Massa: “Si me dan la posibilidad de gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional”

El candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, prometió que si es elegido como primer mandatario propondrá “un gobierno de unidad nacional”, además de la creación de un “FBI argentino” para combatir el delito organizado y un programa de crédito hipotecario actualizado por la variación del salario.

“No vengo con chicanas ni a pelear. Vengo a proponer. Si el 10 de diciembre me dan la oportunidad de gobernar Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional”, sostuvo Massa en la presentación del segundo debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre que se realizó esta noche en la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires.

Debate presidencial 2023 en la UBA: Sergio Massa.

En el minuto de presentación inicial, Massa se solidarizó con el pueblo de Israel “por el ataque terrorista brutal” que sufrió en el día de ayer. Además, anunció que el 10 de diciembre incluirá a Hamas dentro de los grupos terroristas para la Argentina.

Al realizar su propuesta sobre seguridad Massa afirmó: “Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro, y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros”.

“El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional”, afirmó Massa.

Massa detalló que el segundo eje es “la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal, con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y la trata de personas.”

Massa propuso que “lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad”.

“Por último, el tercer eje. Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años, que un juicio de indemnización o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad”, sostuvo Massa.

Al ser cuestionado por Bullrich sobre estos puntos enfatizó su gestión en el municipio de Tigre: “En 6 años Tigre se transformó en la ciudad más segura del conurbano, móviles controlados, botón de pánico en el celular de cada ciudadano”.

Al ser increpado por su gestión al frente del Ministerio de Economía, Massa se defendió destacando su decisión de hacerse cargo del Palacio de Hacienda en un momento delicado.

“Hay algunos que escuchó que parecen paracaidistas suecos y se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia. También se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de la historia. No me escondí cuando algunos agitaban el helicóptero, no me metí debajo de la cama. Todos hablan pero el que bajé las retenciones fue yo”, se defendió Massa.

“Ya eliminamos el Impuesto a las Ganancias, le devolvimos el IVA a más de 16 millones de personas, le sacamos la retenciones a las economías regionales, creamos el programa de incremento exportador, quitamos las cargas sociales para los nuevos empleos de las PyMEs y avanzamos hacia la simplificación tributaria”, enumeró Massa.

El candidato de UP también ofreció una iniciativa para discapacitados y mujeres: “Vamos a terminar con el límite para quienes no pueden trabajar por tener una pensión por discapacidad y también, a impulsar la obligatoriedad para que a igual tarea se pague la misma remuneración a hombres y mujeres”

Massa cruzó a Schiaretti cuando el mandatario cordobés le reclamó por el aumento de impuestos y la decisión de no declarar economía regional a la lechería: “Hay que sostener con el voto en el Congreso con lo que se dice acá. Muchos de los impuestos que se crearon entre 2015 y 2019 los votaron los diputados de Córdoba”.

El candidato de Unión por la Patria cruzó a Milei cuando descalificó a la postulante de la Izquierda, Myriam Bregman, por su posición en economía: “Milei, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Muestra tu rasgo autoritario. En el mismo momento acusó a Milei de “querer quitarles derechos a los trabajadores”.

En otro tramo de su participación el actual ministro de Economía, reveló que “está trabajando con el sistema financiero para crear un plan hipotecario con un mecanismo de actualización por el coeficiente de Variación Salarial. Si sube tu sueldo sube la cuota”.

Asimismo señaló que está realizando un relevamiento de inmuebles ociosos del Estado para proponer “2 millones de lotes con servicios”.

“Casa Común y Casa Propia, ese es el desafío de mi gobierno para los próximos 4 años. Primero, vamos a trabajar en un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Además, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional”, recalcó.

Massa remarcó que “tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos. Desde 2014 vengo proponiendo una reforma del Código Penal para que quienes contaminen ríos, talen bosques o quemen humedales vayan presos. Finalmente, vamos a potenciar las energías renovables e impulsar un programa de desarrollo ambiental que nos permita el cuidado de todos”.

Acerca del medio ambiente, Massa propuso una ley que imponga una pena de 3 a 8 años de prisión para quien destruya un humedal o un bosque.

Al ser consultado por Milei sobre la posición de su partido frente al conflicto de Medio Oriente, Massa reiteró su condena al ataque terrorista que sufrió ayer Israel y prometió que el 10 de diciembre incluirá a Hamas como “organización terrorista”.

El saludo final de los candidatos. Foto: federico López Claro

En tanto, al ser interrogado por Schiaretti sobre la negativa de la Nación de cancelar la deuda con las provincias por las cajas de jubilaciones, Massa reiteró que envió al Congreso Nacional una propuesta para que exista una actualización automática en el caso de Córdoba y Neuquén.

En el minuto final de exposición Massa aseguró que “lo peor ya pasó” y le solicitó a la ciudadanía que al ir a votar piense en si es posible “volver para atrás, a un salto al vacío o a apostar a un modelo de producción y desarrollo”.