Lo que dejó la Mesa Electoral del Frente de Todos: de “impedir la proscripción de Cristina” a las internas en las PASO

El Frente de Todos volvió a mostrarse como unidad este jueves, en una reunión que inició cerca de las 20 y finalizó pasadas las 1.30 de la madrugada. Allí se pudieron ver actores como Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, como algunos de los principales referentes del oficialismo.

En ese marco, tras la cumbre, la coalición oficialista difundió un comunicado titulado “Democracia sin proscripciones. Unidad para Transformar”. El texto fue debatido por los principales actores políticos, sociales y sindicales que participaron de la cumbre y hace explícito el compromiso de quienes integran la mesa de “disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Sin la participación de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa estuvieron en la mesa política.

Otro punto sustancial del documento advierte que una “parte fundamental de la estrategia” del oficialismo será “reforzar la unidad en la diversidad”, para lo cual se propone “articular las diferentes miradas del FdT y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad”.

En el párrafo 9º de la declaración, el oficialismo define a las PASO como “la herramienta institucional creada por nuestro Gobierno durante el año 2010 (en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner) para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones en un proyecto común”.

De ese modo, los participantes del encuentro coincidieron en que esa instancia de participación creada por ley será la mejor alternativa para definir las principales candidaturas de la coalición gobernante, un espacio plural y heterogéneo que incluye fuertes debates en su interior y no oculta sus diferencias.

Máximo Kirchner llegó por sorpresa junto a Eduardo Wado de Pedro a la mesa política del Frente de Todos. Foto: Clarín

Los 33 asistentes (solo cinco mujeres) a la sede del PJ nacional reflejaron las distintas vertientes y posturas de la actualidad del oficialista, con la presencia de alrededor de cinco miembros por cada uno de los sectores que componen el FdT; entre los principales dirigentes estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa; el referente de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro; y los gobernadores Axel Kicillof y Jorge Capitanich, entre otros.

Entre los sindicalistas asistieron los cotitulares de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano, y por el sindicalismo cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández fueron de la partida Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Abel Furlán.

El documento del Frente de Todos tras la Mesa Electoral

El documento, que se conoció a las 2 de la madrugada de este viernes, tras la reunión que mantuvieron en la sede nacional del Partido Justicialista encabezada por el presidente Alberto Fernández, señaló que “los y las representantes de los diversos espacios que conforman el Frente de Todxs nos reunimos hoy para poner en común las estrategias necesarias para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante”.

El escrito consideró que “en 2023 se enfrentarán dos modelos de país. La Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria; y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos. No tienen nada nuevo para decir. Repiten fórmulas que han fracasado hace décadas, salvo para enriquecer a pequeños grupos privilegiados”.

“En este marco, quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”, indicó.

Y agregó: “En este marco, la unidad en la diversidad es un valor importante para quienes formamos parte del Frente de Todxs. Somos plenamente conscientes del particular momento que vive nuestra sociedad. Conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas”.

“Por eso, es tarea primordial de quienes formamos parte de este proyecto político continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando”, enfatizó.

Reconoció que “las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común. El Frente de Todxs mira a los argentinos a los ojos. Hemos atravesado enormes dificultades, pero aquí estamos construyendo el presente y el futuro”.

Y concluyó: “Nuevamente en 2023 el futuro del país está en juego. El Frente de Todxs, unido, reafirma su orgullo por las luchas y los logros del pasado; su compromiso con este complejo presente; y su voluntad indeclinable de construir una patria libre, justa y soberana”.

Con información de Télam.