En su última aparición pública, el presidente Alberto Fernández apuntó contra el campo, acusándolos de especular con el dólar y “no liquidar cuando el país lo necesita”. Ahora, los productores le respondieron, asegurando que la decisión no es parte de un capricho y que esperan un gesto para que nadie salga perdiendo.

El mandatario había dicho que el campo “guarda 20 mil millones de dólares en silobolsas”, en lugar de liquidarlos a sabiendas la necesidad de la divisa que tiene el país. Más tarde, Walter Malfatto, productor agropecuario y dirigente de Federación Agraria en Bragado, le respondió en un video que se hizo viral.

Alberto Fernández apuntó contra el campo.

Este lunes, la periodista María O’Donell lo entrevistó en su programa radial y Malfatto volvió a referirse a lo dicho por Fernández. “El productor guarda para la moneda de cambio, para cubrirse, para afrontar la campaña que viene y comprar agroquímicos y fertilizantes, y también para vivir con eso. Nos cubrimos un poco de todo el atropello que hay con el dólar, del despilfarro que hay en el país. Si hiciéramos lo mismo que hace el Gobierno estaríamos fundidos”, dijo el bragadense.

Según Malfatto, el cálculo que deben hacer para el valor de la liquidación es al dólar oficial menos la retención. “La bolsa de soja en Chicago vale 580 dólares, pero el Estado se queda con 440 y el productor recibe 135... pero en pesos, no recibe los dólares”, justificó. Y continuó: “Hace un mes la soja estaba 50 y pico mil con un dólar a 200 y pico. Hoy vale 47 mil pesos con un dólar de 338... Si el Gobienro quiere que liquidemos, que ponga un dólar agro más alto y el campo va a liquidar”.

“Queremos que a Fernández le vaya bien”

Según el productor, el campo “también necesita liquidar”. “No es que no lo hacemos porque no lo precisamos. Necesitamos insumos para para la próxima campaña. Esto no es un capricho. Nosotros queremos que le vaya bien a Alberto Fernández, porque nos va a ir bien a nosotros, no queremos que fracase, queremos que al país le vaya bien”, aseguró.

Al mismo tiempo, reconoció que la decisión de no liquidar es parte de una especulación. “Necesitamos cubrirnos para no quedar desactualizados. Vos fijate que vendés hoy y en siste días en este país pasa cualquier cosa. Es más: de un día al otro cambia el dólar, quedás desenganchado. Así, te cubrís con esto para no perder plata continuamente”, señaló Malfatto.

Todavía queda soja por liquidar. Crece el enfrentamiento entre el Gobierno y el campo. Foto: Bravo Nicolas

En relación a los precios internacionales a causa de la guerra en Ucrania, dijo: “Nosotros no estamos en guerra, pero tenemos problemas para poder sembrar. Lo único que le falta a la Argentina es una guerra porque nos ha pasado de todo”.

Por último, comparó el trabajo del campo local con el de países vecinos: “En otros países no existen las retenciones, no hay cepo cambiario y pueden seguir trabajando. Nosotros hemos presentado un proyecto de retenciones cero y demostramos que podemos generar mucha más plata. Pero no tienen que existir, tenemos que intentarlo”.