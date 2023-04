La “Ley de alcohol cero al volante” divide aguas en el Senado, pero estarían los votos

Tras el fracaso de la sesión de la semana pasada, la “Ley de alcohol cero al volante” podría tratarse el próximo 13 de abril en el Senado y, si bien hay posturas divididas dentro de los bloques, el proyecto que modifica la Ley de Tránsito contaría con una mayoría a favor.

El debate quedó atravesado por la puja entre los representantes mendocinos, Anabel Fernández Sagasti (a favor) y Alfredo Cornejo y Mariana Juri (en contra), aunque también hay posiciones encontradas entre los representantes de San Juan y Santa Fe.

El tratamiento del proyecto se decidirá el próximo miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria. “Nuestra propuesta es incorporar a la sesión la ley de alcohol cero. La realidad es que cuando lo podamos tratar, la ley va a salir por una amplia mayoría”, confió Sagasti.

La camporista sostuvo que “hay que escuchar más a la sociedad y dejar de oír los cantos de sirena de los lobbys que tienen micrófono pero que no tienen asidero en lo que necesita la sociedad, que es un cambio cultural”.

Tal como había prometido, Juntos por el Cambio presentó este miércoles un pedido de sesión especial para el 13, pero ante el lobby en contra de Cornejo, titular del interbloque, dejaron afuera del temario el proyecto de tolerancia cero.

Para saldar esa discusión interna, que dejó al exgobernador mendocino en una posición incómoda, un grupo de senadores de la principal oposición presentó luego un pedido de ampliación de temario para sumar el proyecto en cuestión. Fue una jugada acordada, según pudo saber este medio.

Ese pedido fue firmado por seis senadores, todos de la UCR: Víctor Zimmermann (Chaco), Daniel Kroneberger (La Pampa), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Mario Fiad (Jujuy) Flavio Fama (Catamarca) y Mercedes Valenzuela (Corrientes).

El mendocino Alfredo Cornejo (UCR) encabeza el rechazo a la ley (Foto: Comunicación Senado)

El Frente de Todos también hizo lo suyo: solicitó otra sesión para el 13 con las firmas de sus líderes, José Mayans y Sagasti, y en la misma nota informó que en la reunión de Labor Parlamentaria (prevista para el 12) pedirá incorporar a la sesión la “Ley de alcohol cero”.

En la última sesión, el enfrentamiento entre mendocinos quedó expuesto cuando Cornejo lideró la retirada de Juntos por el Cambio del recinto y Sagasti encabezó la defensa de la ley ante los familiares de víctimas de accidentes de tránsito que presenciaban la escena desde los palcos.

En medio del escándalo, sobresalieron gritos de familiares contra Cornejo, y ahora se sumó la presión desde las redes sociales.

“Señor Alfredo Cornejo, no entiendo por qué le da más valor al dinero que a la vida. Nuevamente dejó afuera la ley de alcohol cero al volante en la agenda de la sesión. Entonces nos mintieron. No la quieren tratar”, denunció Viviam Perrone, fundadora de la asociación Madres del Dolor.

Quiénes más votarían en contra

La discusión no solo divide a mendocinos. También se encaminan a votar en contra los tres representantes sanjuaninos: los oficialistas José Uñac y Cristina López Valverde, y Roberto Basualdo, un socio de Juntos por el Cambio.

Del lado de Santa Fe (donde tiene peso la industria cervecera), la senadora Carolina Losada (UCR) votará a favor, aunque con reservas. “No creo que sea malo para la industria. No se prohíbe el alcohol; solo al que maneja. Y hay que reforzar los controles, porque sino no cambiará nada”, dijo Losada a este medio.

Por su parte, su compañero radical Dionisio Scarpin evalúa abstenerse. El tercer representante de Santa Fe, Marcelo Lewandowski (Frente de Todos) firmó el dictamen favorable, por lo que votaría a favor.

Otros legisladores que no acompañarían la ley, con diferentes argumentos, son el jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni, y el exgobernador salteño Juan Carlos Romero.

También expresa reparos Guillermo Snopek, presidente de Unidad Federal, el bloque de peronistas disidentes. Aunque firmó el dictamen favorable, el jujeño tiene dudas sobre cómo se aplicará le ley y la cobertura de los seguros. “No estamos para dar mensajes; somos el Senado de la Nación”, dijo ante este medio.