La comparación con Gladiador y un contundente mensaje para Massa: las perlitas de la entrevista de Milei con Jaime Bayly

Jaime Bayly llegó al país para entrevistar a Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, y en ese encuentro supo tocar varios temas de interés, tanto del punto de vista político como personal. Este miércoles, se publicó la segunda parte del reportaje.

“¿Si ganas tendrías relaciones con las dictaduras comunistas de la región?”, le preguntó Bayly. La respuesta de Milei fue contundente y acorde al mensaje que viene manteniendo al respecto: “No, se los condena. A Cuba, Venezuela, Nicaragua, también a Corea del Norte, Irán o el terrorismo de Hamas y Hezbollah. Y se retira emabajadores. A los autócratas, como Putin, también se los condena”, enfatizó.

En ese contexto recordó que él fue el primero en condenar el acto terrorista de Hamas en Israel y ahondó: “No es sólo condenar el acto terrorista o solidarizarse, lo más importante de todo es que avales el derecho a la legítima defensa de Israel, cosa que el Gobierno de tibios que tenemos ahora no lo hace”.

Tras las contundentes aseveraciones, Bayly lo calificó como “el mejor Milei”, que está “furioso, iluminado y tranquilo”.

Siguiendo con su análisis de los diversos gobierno, consideró que Lula es “un comunista y un corrupto, por eso estuvo preso”. “Te van a quedar pocos presidentes para reunirte”, le sugirió el periodista, recordando también que se manifestó en contra de tener contacto con China.

Enseguida Milei explicó: “En el mundo de libre comercio, no puedo opinar nada. Los individuos podrán hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana. Como jefe de Estado mis aliados serán Estados Unidos, Israel y el mundo libre”.

Luego de referirse con displicencia a Alberto Fernández, señalando que siempre fue un títere y preguntándose quién le entregará la banda presidencial, volvió a hablar del Papa Francisco, pero con un discurso distinto al que ya había hecho público.

“Si él quiere venir se lo recibirá con todos los honores de un jefe de estado y también como líder de la iglesia católica”, aseguró. No obstante, Bayly le recordó la imagen que tiene el Sumo Pontífice sobre él: “Para él eres un falso profeta, tienes que ir tú”. “Yo estoy dispuesto a hacerlo. Si a mí los argentinos me eligen para guiar el destino de este país, encauzar, definir hacia donde ir, conducir, yo debo priorizar no mi ideología sino el bienestar de los ciudadanos. Voy a hacer todo lo que sea necesario y si tengo que ir a ver al Papa, voy, no tengo un problema de ego”, expresó.

En ese mismo orden, también aseguró que “mejoró” su vínculo con Joe Biden. “Mis preferencias están en decimoquinto orden”, dijo, cuando el periodista le preguntó si le gustaría que vuelva al poder estadounidense Donald Trump.

Qué dijo Milei sobre sus propiedades, su rol en la política y la familia

Cuando la consulta fue si mantiene una vida austera, el economista respondió que tienen “un departamento, un auto y lo que necesito para vivir bien”. Y aseguró que “no sabe cuánto gana como diputado” porque su dieta la sortea.

Javier Milei y su hermana Karina. Foto: Gentileza

En tanto, señaló que si pierde las elecciones, le quedan dos años en la Cámara Baja. También comentó cómo imagina su futuro en caso de ser presidente. “Si gano y soy reelecto, después de ocho años me retiro totalmemte de la política. Me dedicaría a dar clases, conferencias, leer, escribir y estudiar la Torá”, dijo.

Al mismo tiempo aseguró que tiene “ambición por el poder”. “A diferencia de los políticos yo pido el voto para devolverte el poder para que seas dueño de tu destino”, dijo. El comunicador reconoció que pensaba que Milei podría ganar en primera vuelta: “La esfervecencia ilusionaba con la primera vuelta, pero no sucedió y ahora hay que remarla”.

Bayly le preguntó cómo cree que toman sus padres el momento que le toca atravesar. “Yo no sé si estaría orgulloso de mí. No quiero involucrarme en las sensaciones de otras personas”, señaló entre risas.

Milei y las drogas, la homosexualidad y el fútbol

“¿Tienes amigos gays?”, le preguntó Bayly, admitiéndose bisexual. “No los califico en esos términos. ¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? No me opongo al matrimonio igualitario, pero el matrimonio es un contrato y lo que no me gusta es que el Estado intervenga en ese contrato. No soy homófobico”, explicó.

Por otro lado reconoció que fumó marihuana “solo una vez y hace como 30 años”. “No me gustó, no era para mí. Nunca probé otra droga”, aseguró.

Sobre el fútbol, aludiendo a su pasado de arquero, aseguró que “si Massa patea diez penales le atajo diez, no tengo dudas”.

Aseguró también que le gustaría conocer a Lionel Messi, a quien consideró “un cisne negro”. “Es el mejor en todas las categorías del juego en el que interviene. Yo siempre lo defendí”, aseveró.

Milei y su comparación con Gladiador

“Eres un hombre de ideas, de lectura, un intelectual... pero entrar en la arena política y que te linchen, que te tiren a los leones, estar ahí para el gladiador no es fácil”, le comentó Bayly.

Massa y Milei compartieron espacio durante la Asamblea Legislativa durante la validación de las fórmulas para el balotaje. Foto: Juano Tesone / Clarín Foto: Juano Tesone

Entonces, Milei recordó que la noche previa a la sesión en el Congreso en donde se oficializaron las fórmulas que competirán en el balotaje, estuvo en la casa de su novia, Fátima Florez, viendo la película Gladiador.

“Y si mirás la foto que sacaron en la Cámara, en la que Massa está arriba y yo abajo, es como la imagen de la película. ¡La que te espera, Sergio Tomás!”, concluyó.