Tras el atentado a Cristina Kirchner, La Cámpora apuntó contra el operativo de Ánibal Fernández: “Él lo planificó”

A casi dos semanas del atentado a Cristina Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro volvió a apuntar contra Ánibal Fernández por el desempeño de la custodia de la vicepresidenta. A pesar de que el ministro de Seguridad dejó su renuncia a disposición, la misma no fue aceptada.

Mendoza es la sede hoy del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a un espacio de debate llamado Peronismo Futuro. El ministro del Interior Wado de Pedro Foto: Ignacio Blanco / Los andes Foto: Ignacio Blanco

En diálogo con Radio Mitre, el referente de La Cámpora manifestó su posición sobre el operativo de seguridad de aquel día. “Para analizar si el operativo falló o no, el único que tiene la información es él. Con lo cual, si dice que no falló, no falló. El operativo lo planificó él”, expresó.

Y agregó: “Hay que ver cuál era el operativo. Tratemos de poner el eje en por qué hay un argentino que llegó a dispararle un arma a la expresidenta”.

Frente de Todos: Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. (La Voz)

“Las cuestiones de protocolos policiales espero que la Justicia las investigue. Los dichos del ministro de Seguridad...A mí me enseñaron siempre que algo falla en función del plan que hiciste. Es muy difícil saber qué pasó ahí”, comentó.

Wado de Pedro sobre un posible consenso con la oposición

Wado de Pedro también manifestó la importancia de debatir sobre la violencia política. “Yo venía charlando con varios líderes de la oposición para tener un consenso y poder firmar una especie de acuerdo en política energética. No soy el único que piensa que hacen falta algunos consensos básicos”, dijo.

Y completó: “Después del intento de asesinato de Cristina Kirchner también hablé y voy a seguir hablando. Es cierto, tal vez me faltó alguno. Pero (el llamado a dialogar) tenía que ver con bajar un cambio y no hacer un escándalo de esto, que es grave y nos tiene que poner a reflexionar y a pensar sobre qué está pasando”.