Jubilaciones: cómo es el proyecto que logró media sanción en Diputados

El Gobierno recibió un duro golpe en la Cámara de Diputados días atrás cuando la oposición consiguió darle media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Entre otros ítems, el proyecto prevé la actualización mensual de los haberes en base al IPC.

La aprobación en la Cámara Baja encendió las alarmas en el Ejecutivo, que aseguró que vetará la ley en caso de que se apruebe también en el Senado. No obstante, de conseguir sanción plena y posterior veto, el Congreso podría promoverlo por insistencia, apelando a los 2/3 que, en números, parecería estar asegurado.

Qué establece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

El proyecto establece un aumento mensual de las jubilaciones por IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50% de la variación salarial (Ripte) por sobre la inflación del año calendario anterior.

Seguido, se obliga al Poder Ejecutivo a pagar a los jubilados, por única vez, una compensación del 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar el 20,6% de inflación registrada en enero. Originalmente, el kirchnerismo proponía una recomposición del 30% (en lugar del 20,6%) pero tuvo que bajar sus pretensiones para consensuar con los dialoguistas.

Por otra parte, se incluye una garantía para el haber mínimo: si los beneficiarios de una única prestación previsional cobran menos que el equivalente a 1,09 canastas básicas totales (268.812 pesos cada una, a valores de abril), accederán a un suplemento hasta alcanzar ese monto.

“Hoy el 86% de los jubilados y pensionados no logra cubrir la canasta básica. Por eso no solo es urgente: es imperativo que nos aboquemos a resolver este problema. Esta propuesta fue pensada, no estamos improvisando. Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad”, afirmó Gabriela Brouwer de Koning, diputada de la UCR.

El gasto de la administración nacional se redujo 28,6% en lo que va del año y 10 puntos se explican por el recorte a la clase pasiva ante el cambio de la Ley de Movilidad. Los pagos de deuda suben 2%.

Como se mencionó, si la ley es sancionada y el Ejecutivo la veta, la única forma de que se haga efectiva es que el Congreso insista en la ley con dos tercios de los votos.