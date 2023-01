Juan Grabois le respondió a Mario Ishii: “Les molesta no conseguir choferes para repartir falopa”

Luego de que Mario Ishii, intendente de José C. Paz, criticara este martes a los beneficiarios de planes sociales, Juan Grabois, el referente de Patria Grande, utilizó horas después su cuenta de Twitter y salió al cruce.

“Quizás lo que a algunos les molesta es que con la organización comunitaria y la economía popular no consiguen tantos soldaditos para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa”, expresó el militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Y agregó: “Si quieren que sea más ciudadosos con lo que digo a los gobernantes, sean más cuidadosos cuando estigmatizan a los humildes”.

Juan Grabois arremetió contra Mario Ishii. Foto: Instagram/@juangrabois

La frase de Grabois se remonta a un video que se difundió en julio de 2020 y en el que se ve a Ishii discutiendo con un empleado de Salud de José C. Paz. “Cuando se cagan de hambre vienen a pedir laburo y yo se los doy. Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. Nos los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escuchó decir.

Qué dijo Mario Ishii sobre los planes sociales

Este martes durante la inauguración de la ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, acto que participó también el presidente Alberto Fernández, Mario Ishii criticó a los beneficiarios de los planes sociales.

Mario Ishii y Alberto Fernández se mostraron juntos durante un acto en José C. Paz. (Foto / Clarín)

“Quisiera hablar de la situación social, el pueblo ha pasado unas fiestas muy tranquilas, hemos bajado el 60% de los comedores sociales. La gente consigue trabajo. Yo pido oficial albañil y no lo puedo conseguir”, añadió el jefe comunal.

“No los estamos consiguiendo porque desgraciadamente en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa, el ‘Argentina Trabaja’, que tendría que durar 8 meses porque es para emergencia. Pero con el trabajo que hay tienen que venir a trabajar, no lo hacen por la gran cantidad de planes sociales que hay”, criticó el ante la atenta la presencia del mandatario.

“Tenemos que vivir con un propósito, no vivir de crisis en crisis llorando todo el tiempo. No se puede llorar más, salgamos a laburar”, insistió.