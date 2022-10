Con Juan Grabois a la cabeza, en qué consiste el bono para indigentes que le piden a Sergio Massa

La suba de la inflación empieza a tocar la puerta del Palacio de Hacienda con fuertes reclamos de diferentes sectores. En medio del inicio de la paritaria de los gremios, el kirchnerismo duro le volvió a hacer un reclamo a Sergio Massa por los niveles de indigencia que se observaron en la última medición con 660 mil hogares.

Según informó el Indec hace algunas semanas, bajo la linea de pobreza se encuentran un total de 2,7 millones de hogares en todo el país. Si bien significó un pequeño descenso en la cifra que se presentó en diciembre, el número de la indigencia sí tuvo un aumento y generó preocupación en dirigentes como Juan Grabois que ya habían advertido de la situación a Massa.

Juntos. Juan Grabois y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, en una asamblea piquetera, en Capital Federal, en junio pasado.

En ese marco, el Frente Patria Grande que conduce el mencionado dirigente social, cuenta con tres diputados nacionales Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman, quienes en las últimas horas advirtieron que “ahora es tiempo de cumplir con las y los de abajo: un refuerzo de ingresos para quienes están por debajo de la línea de la indigencia”.

Los congresistas hicieron referencia a los números que dejaron la recaudación del dólar soja, el programa que implementó Massa para acumular reservas en el Banco Central. En ese sentido, agregaron: “El hambre no puede esperar más”.

“Nos dicen que el bono va a salir, no se sabe si esta semana o la que viene, que están terminando de ultimar los detalles. Pero pasan los días y no hay ningún anuncio y quisimos plantearlo públicamente. No nos abrimos del bloque porque lo prometieron. Necesitamos que se cumpla el compromiso que asumieron con nosotros y con todos”, señaló Itaí Hagman en diálogo con TN.

El pedido de Cristina Kirchner a Sergio Massa por un bono a la indigencia

La que realizó un reclamo en las redes sociales fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien apuntó por el aumento de la indigencia. La exmandataria hizo referencia a la escalada del 8,2 al 8,8 por ciento y remarcó que “esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”.

Cristina Kirchner le hizo un reclamo a Sergio Massa tras conocerse los índices de pobreza. / Foto: Senado

“El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, expresó.

“Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, agregó.

Cuál es el proyecto que busca reactivar el kirchnerismo sobre un ingreso para indigentes

La senadora Juliana Di Tullio presentó un proyecto a principio de año para que comience a funcionar a partir de 2023 que tiene que ver con un ingreso más “permanente” para aquellas personas que no estén alcanzadas por otros planes sociales o programas de asistencia.

“El bono es lo que acordaron con nosotros para que no sigamos escalando en la pelea. No es lo que pedíamos, aunque tras semanas de discusión arribamos a ese acuerdo. Pero el refuerzo era hasta diciembre mientras seguimos trabajando la propuesta de Di Tullio”, señalaron cerca de Juan Grabois.

Juliana Di Tullio presentó un proyecto para un "ingreso permanente" a quienes no son beneficiarios de un plan social. Foto Federico Lopez Claro

En ambas cámaras parlamentarias sería un desafío. El oficialismo del Senado podría conseguir mayoría para avanzar, pero con verdadero esfuerzo. En Diputados, en cambio, es aun más complejo, no solo por discusiones con la oposición, sino por diferencias dentro del Frente de Todos, mientras Sergio Massa promete -en línea con el acuerdo con el FMI- ajustar el déficit fiscal.