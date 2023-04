Juan Grabois en tono electoral: “Con Milei tendremos una Argentina parecida a Venezuela, conmigo, un país más parecido a Noruega”

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, continúa con su campaña para llegar a la presidencia y se muestra “agresivo” contra los otros candidatos.

Juan Grabois. Foto: Clarín / Archivo.

Respecto de la posición que tomará la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, de cara a los comicios, Grabois reforzó: “Ella dijo que no va a ser, yo la escuche decir eso y no tengo motivos para no creerle. Hasta nuevo aviso tengo que pensar que no se va a presentar”.

En su campaña política, el dirigente aprovecha para marcar sus diferencias con el ministro de Economía: “Sería un crimen para el movimiento nacional y popular, que tiene que representar a los trabajadores y los humildes, que terminemos con una candidatura de alguien que viene de la Ucedé, como Sergio Massa. Alguien que pasó por todos los partidos políticos, que cambio de identidad, del más rabioso antikirchnerismo al kirchnerismo ahora”.

“Si no nos permiten jugar esa interna, vamos a ir por afuera. No vamos a permitir, de ninguna manera, que nuestra militancia no tenga otra opción electoral que Sergio Massa o Daniel Scioli”, aseguró.

Y luego, parafraseando a Javier Milei, Grabois sentenció: “Es verdad que hay casta. Mi candidatura tiene que ver también con eso, con un tema generacional”.

“Su armado (el de Milei) en las provincias está hecho con la casta. Bullrich también es casta. Yo soy el único que no tiene un cargo en el estado”.

Juan Grabois se refirió a Javier Milei, tomándolo como ejemplo para distanciarse de un proyecto de país.

Eso sí, le reconoce algo positivo al libertario, y es que, según Grabois, supo captar “el enojo y el hartazgo que siente hoy la sociedad”. “Es alguien más fresco que Macri o Bullrich con ideas que parecen mágicas, aunque no van a funcionar o directamente no se pueden aplicar”.

“Con Milei tendremos una Argentina parecida a Venezuela, conmigo, en cambio, un país más parecido a Noruega”, cerró.