José Orellana: su posición frente a la posible Reforma Constitucional

En medio del debate que pone sobre la mesa distintas posiciones respecto al planteo de una posible Reforma Constitucional, el legislador José Orellana hizo un análisis acerca del rol de los acoples y el futuro político. En una interesante mesa televisiva el funcionario expresaba: “Hay temas de gran importancia: la política nacional tiene un rumbo al cual el gobernador la está continuando. En las elecciones del 25(2025), si le va bien a (el presidente Javier) Milei, Milei los dejará solos en baranda a los gobernadores, porque no le harán falta, y tendrá a sus legisladores nacionales como diputados y senadores. Si no le va bien a Milei, los gobernadores tendrán que dejarlo a él para tener la sobrevivencia política. Eso es una cuestión de tiempo. Después, de la Constitución, la inamovilidad de los jueces está establecida en la Constitución Nacional y nosotros no vamos a modificar la Constitución Nacional. Lo que se va a someter, cómo lo van a someter, es un debate que se va a ir dando, a partir del momento en que se decide poner en el centro del escenario, del ring o en el contexto que estamos viviendo, una perspectiva de reforma. Hay quienes tienen una mirada desde el Ejecutivo. La oposición pareciera ser que va incondicionalmente, pero es una oposición que está dividida. Te van a pedir de todo, te van a sacar parte y después van a salir corriendo a la Nación a pedir que vengan acompañarlos para que nos ganen a nosotros. Por eso que nosotros, los peronistas, tenemos que pensar bien y ver al escenario nuestro, a nuestra gente, con lo que hemos llegado, con lo que nos han permitido estar donde estamos”

Al ser consultado sobre su opinión respecto a los acoples, Orellana reflexionó: “Los acoples hoy están cuestionados, pero también los cuestionamos los que hemos llegado por el acople. Convengamos que si genera inconveniente hay que sacarlo, pero no dejemos de reconocer que los acoples traccionaron, funcionaron, hicieron ganar, hemos llegado. No son tan malos, no son tan perversos. Y si los quisiéramos sacar, nosotros podríamos, con una ley, reglamentarlos y acotarlos. Creo que en las próximas elecciones, para no tener problemas, hay que sacar la cuestión del régimen electoral, sesiones electorales. Porque, digamos, son los bocados más fuertes que tenemos en este momento. Pero hoy si querés lo podés acotar sin necesidad de la Reforma. La reforma está en la mesa, creo que es lo que vamos a tener que debatir, lo vamos a tratar. Hay cosas que también quedaron desactualizadas, porque en la dinámica de lo que vivimos, hay nuevos “modus de vida”, nuevas tecnologías y hemos quedado desactualizados en muchísimas cosas. Incluso en la Constitución del 2006, de la que fui parte como convencional, hay cosas que ya se le cayeron por fallos como la junta electoral, el consejo de la magistratura, sistema de enmienda...O sea que también hay un escenario que hay que discutir, hay que consultar, ver qué quiere la gente, qué siente la gente, hacia donde va la gente. Porque nosotros podemos querer ser un angelito, y tener la muy buena voluntad de no querer reelección, pero a ver, ¿Qué quiere la gente? ¿A dónde va la gente? Ahí es a donde tenemos que tratar de direccionar. Porque si nosotros nos vamos a ir a a patear el hormiguero, bueno, primero veamos: ¿hay condiciones? Nosotros los peronistas, ¿la vamos a ganar y la vamos a ganar bien? Nosotros somos verticalista, nosotros sabemos estar juntos cuando tenemos que estar”.

Tocando el tema de la unidad del peronismo, Orellana fue rotundo: “El modo unidad es el que nos dio el resultado contundente a favor y el modo unidad el que nos va a volver a hacer ganar.”

El debate se expandió a cuestiones tales como las elecciones departamentales. En este aspecto, el “mellizo” detalló: “En cada departamento hay que garantizar un legislador. Y de ahí, si vamos a aumentar legisladores o vamos a mermar, dividimos sobre la igualdad del voto. ¿Qué significa la igualdad de voto?. Que una banca tiene que ser en base a una proporción de número, y que todos sean con la misma cantidad de votos para que salgan legisladores. Porque, si vas a ir a hacer un sistema en el que a este le vamos a dar tres, al otro le vamos a dar dos, al otro vamos a dar cuatro, donde vos ganas mucho y donde perdés poco, en eso tenemos que ser cuidadosos. Y respetar desde la localidad, que sea un legislador por departamento y la división que sea equitativa en la calidad del voto, a partir de la igualdad en la distribución de la banca.” Finalizó puntualizando que “está en debate la posible reforma. Ahí tenemos que estar nosotros, los actores de primera línea, los que estamos dispuestos a debatir, a poner toda nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, a formarnos más, a informarnos y trabajar para ir en dirección del bien común.”