Javier Milei se definió como un “político relevante” en el mundo y elogió a Donald Trump

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a Luis Majul en el que habló de diferentes temas relacionados a su gestión y las relaciones con otros mandatarios del mundo. En la misma nombró a Mauricio Macri, el vínculo cuestionado con la vicepresidente Victoria Villarruel y elogió a Donal Trump.

Al ser consultado sobre su relación tensa con la vicepresidenta, el mandatario respondió: “Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado”. A su vez señaló que ella “tiene su propia agenda y no tiene nada de malo”. Además, comentó que no debe “renunciar a ninguna de las causas en las que cree”.

Asimismo, el presidente resaltó que “no tendría problema en volver a elegir a Victoria como vice”. Sin embargo, Milei destacó sobre la vicepresidenta: “Hay que ver si ella quiere, porque el tango se baila de a dos”.

Luego, el mandatario presidencial se refirió a su relación con Mauricio Macri, a la cual señaló de “fabulosa”, aunque realizó algunas críticas al mandato del líder del PRO. “No arregló ni de cerca el déficit fiscal”, señaló el presidente.

“A él le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste (...). El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Nosotros arreglamos en un mes. Ni que hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro”, expresó Javier Milei.

Javier Milei elogió a Donald Trump por su relación con el mundo

El presidente se autodefinió como “uno de los políticos más influyentes del mundo”. “Soy considerado el máximo exponente de las ideas de la libertad en el mundo. Les revienta tanto mi performance en el exterior, que algunos políticos quieren impedir que viaje”, resaltó Javier Milei en la entrevista.

Donal Trump y Javier Milei

“Me he reunido con Elon Musk, con Zuckerberg, con el de Amazon. He estado con los empresarios más importantes del mundo. Entiendo la agenda liliputiense de políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles que jamás van a poder aspirar a eso”, exclamó el mandatario presidencial.

Por otro lado, apuntó a la oposición y elogió a Donal Trump por su influencia en el mundo. “Les duele que hoy yo sea uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Donald Trump y el otro soy yo. ¿Qué visión puede tener una rata respecto de un gigante? Soy considerado el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo”, manifestó el presidente.