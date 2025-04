Javier Milei inicia nueva etapa económica con apoyo de Estados Unidos y China

El presidente Javier Milei encara un virtual relanzamiento de su gobierno con el inicio de una nueva etapa económica, que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos y China. La administración libertaria se prepara para avanzar en una modificación del esquema cambiario y en el levantamiento del cepo.

Las medidas se darían a conocer en los próximos días, una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe un nuevo programa por U$S 20.000 millones.

Si bien desde el organismo no hubo confirmación oficial, en la Casa Rosada dan por hecho que este viernes el Directorio del organismo multilateral dará el visto bueno al convenio con la Argentina.

El staff técnico del FMI elevó el miércoles el “Staff Level Agreement”, el documento preliminar en el que los funcionarios del organismo fundamentan el programa. Dada la metodología del FMI, siempre que este paper llega a la mesa principal, cuenta con el aval necesario para su aprobación.

Este voto positivo derivará en un inmediato desembolso de dólares frescos que, a través del Tesoro Nacional, pasarán a integrar las reservas del Banco Central.

En paralelo, el gobierno flexibilizará el cepo y dispondrá un nuevo esquema para la cotización oficial del dólar.

Fuentes gubernamentales adelantaron que se implementará un esquema de bandas cambiarias, lo cual le permitirá al Banco Central intervenir en el precio de la divisa cuando se excedan los límites, con el objetivo de evitar vaivenes que desestabilicen la economía.

El interrogante, que se conocerá a más tardar el fin de semana, es la amplitud de esa banda y la pendiente que tendrá para acompañar el proceso de desinflación.

El mercado interpreta que esta modificación implicará un aumento del tipo de cambio, lo cual ya se refleja en una suba de los dólares a futuro. A fin de abril se cerraron negocios a $1.190, un 10,4% por encima del valor actual del dólar oficial ($1.077,38). La tasa implícita quedó en 190,78%. Para fin de año, el precio fijado fue de $1.462, lo que representa un incremento del 35,6%.

Por su parte, el dólar libre avanzó a $1.365 —$1.379 en Córdoba—, mientras que el MEP lo hizo a $1.366 y el Contado con Liquidación, a $1.367.

El salto cambiario tendrá impacto en los precios, reavivando la inflación, que ya se aceleró en los últimos dos meses. Este viernes el INDEC dará a conocer el costo de vida de marzo, que se ubicaría entre el 2,5% y el 3%.

En este contexto, el Banco Central vendió hoy U$S 62 millones y, en lo que va de abril, cedió U$S 310 millones. Las reservas brutas quedaron en U$S 24.712 millones.

Respaldo de Trump

Milei dará el paso crucial de su administración con un fuerte apoyo de las principales potencias mundiales.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, viajará a Buenos Aires el próximo lunes, como señal de respaldo a las medidas que podrían entrar en vigencia ese mismo día.

Bessent mantendrá reuniones con Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con líderes del sector privado.

El viaje fue comunicado oficialmente a través de un comunicado de la Casa Blanca.

También de China

Además del respaldo estadounidense, Milei recibió el apoyo de China en un momento clave de su plan de gobierno. Este jueves se anunció que ambos países acordaron renovar un tramo del swap de monedas por U$S 5.000 millones, que actualmente integra las reservas brutas del Banco Central.

El plazo de renovación es de 12 meses y se mantendrá en su totalidad hasta junio de 2026. El acuerdo previo contemplaba una reducción paulatina de ese crédito disponible.

El acuerdo por RMB (Renminbi) 35 mil millones fue suscripto entre el Banco Central de la República Popular de China (PBOC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Hace pocos días, el asesor económico de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, había sugerido que el acuerdo con el FMI que negociaba la Argentina debía contemplar la cancelación de esta línea.

La cancillería china defendió el crédito mutuo vigente desde 2014 y criticó la posición de Estados Unidos.

Finalmente, a pocas horas de que el FMI apruebe el programa con la Argentina, ambos países anunciaron que prolongaron la vigencia de este mecanismo.

Según cálculos de analistas, el swap total con China representa cerca de la mitad de las reservas brutas que posee el Banco Central.