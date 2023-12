Germán Martínez, duro con los funcionarios que decidieron continuar con sus cargos: “El que pierde tiene que irse”

Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, habló esta mañana sobre sus expectativas respecto de la gestión que comenzará este 10 de diciembre con el traspaso de mando de Alberto Fernández a Javier Milei.

Martínez habló con TN durante su ingreso al Congreso y destacó, más allá de la asunción del presidente, la celebración de los 40 años de democracia. “Nos embalamos con el análisis de la coyuntura, pero también tenemos que poner en valor estos 40 años de democracia en la Argentina, no exento de dificultades de idas y vueltas, pero poder tener la oportunidad de recordar estos 40 años initerrumpidos de democracia es muy importante”, subrayó.

En tanto sobre el traspaso puso énfasis en que no se dirigirá a los legisladores. “Va a asumir y lamentablemente no le va a hablar a la asamblea legislativa, así que vengo a acompañar casi en términos institucionales, porque no sé cómo va a ser”, dijo.

Acerca de la cantidad de diputados que quedará en su bloque dijo que “nunca iban a ser más de 105″. “Somos 101. Nosotros somos un bloque, somos el bloque más numeroso en la Cámara y somos más del doble del bloque que continúa”, dijo.

Sobre el poder que tendrán para “garantizar la gobernabilidad” se explayó: ”A veces se entiende todo esto como si fuera una batalla. Milei tiene que ir a buscar al 60% que no somos nosotros. Porque nosotros fuimos a las elecciones con una propuesta muy clara, muy diáfana por parte de nuestro espacio político, no solamente de Massa como candidato, sino también cada uno de nosotros que fuimos electos en la elección de octubre como diputados nacionales”.

“Lo primero que va a tener que hacer seguramente el oficialismo es buscar su marco de alianza, porque sabe cuál es nuestro pensamiento. Así que veremos cómo se da este diálogo político en el Congreso”, señaló.

Y agregó que “el primer gesto” que tuvieron como oposición fue que “con menos de 40 diputados Martín Menem sea presidente de la Cámara de Diputados”. “Después, ley por ley, seguramente tendrá que explicar, tendrá que ver, tendrá que mandar. Nosotros tenemos que representar a nuestro 44,5% de votos, que es muy compacto, muy claro y que se ha construido alrededor de un ecosistema de valores que nosotros planteamos que es muy importante”.

En tanto fue muy crítico con aquellos funcionarios que continuaron en sus cargos. “Yo no me hubiera quedado. Porque no me parece que si uno llega a un determinado lugar por un espacio político, cuando pierde las elecciones, se tiene que ir del espacio y dejarlo a otros que representan los valores y las ideas de quienes pudieron ganar las elecciones. Si las ideas son distintas a las nuestras, obviamente hay que renunciar y listo. Pero cada uno es dueño de hacer lo que mejor le parezca”, subrayó.

Y agregó que para él “el funcionario no es política de Estado”. “Las políticas de Estado son las políticas públicas que se sostienen en el tiempo. No veo ningún esquema de los que plantea el presidente electo la posibilidad de tener política de Estado”, enfatizó.