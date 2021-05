En medio de la creciente violencia entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza y, luego de que la Cancillería argentina critique el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las milicias israelíes sin condenar la violencia del grupo Hamas, la embajadora de ese país cuestionó las declaraciones del Gobierno y al grupo Hamas.

En una entrevista con Clarín, comenzó apuntando contra el Gobierno. “Cuando hay un gobierno democrático frente a una organización terrorista que está atacando al Estado de Israel, pensamos que cualquier persona democrática debería apoyar al gobierno de Israel”, arremetió.

La embajadora lamentó la situación que está ocurriendo en su país, donde más de 3.000 cohetes han caído y han dejado muertos de hasta niños de 5 años. “Lo que queremos que paren de caer sobre nuestros civiles los cohetes de Hamas. Esto es el objetivo”, agregó.

Explosiones en la Franja de Gaza tras un ataque israelí (MOHAMMED ABED / AFP)

Por otro lado, Ronen acusó a las fuerzas palestinas de iniciar el conflicto de los últimos días, y no a Israel como se calificó desde la Cancillería y Estados Unidos, entre otras naciones.

“Esta es una escalada que comenzó hace dos semanas, o más aún, cuando fueron suspendidas las elecciones de la Autoridad Palestina, y de ahí, Hamas, que pensaba tomar un espacio más grande, avisó que esto no va a pasar porque no hay elecciones. Entonces está buscando cómo ponerse adelante y tomar un espacio más grande dentro de la Autoridad Palestina y qué mejor que atacar a Israel, no?”, cuestionó.

También confirmó que desde distintos gobiernos del mundo y desde la ONU están haciendo negociaciones con la milicia palestina para cesar la violencia. sin embargo, Ronen quiso dejar en claro la situación.

“No puede ser que cada vez que a Hamas le da ganas, se tiran cohetes a Israel y entra la comunidad internacional y se lo para. Hamas tiene que entender que no tiene el derecho de atacar a los civiles israelíes. Y tampoco tienen el derecho de usar los residentes de Gaza para proteger los lugares donde están sus oficinas, donde lanzan sus cohetes”, prosiguió.

Muertes en Gaza

“Algunos de los muertos están generados por Hamas mismo, porque los cohetes más o menos un 20%, 30% de los cohetes no llegan a Israel, caen dentro de la Franja de Gaza y sabemos que hay muertos, algunos de ellos niños, víctimas de los cohetes de Hamas”, explicó.

De los 202 fallecidos que lleva el conflicto que comenzó su peor escalada en las últimas semanas, 181 son palestinos, entre ellos 52 niños.

“Israel trató de no llegar a este conflicto. Hicimos todo lo que es posible para no llegar a este conflicto. Anunciamos 15, 20 minutos antes diciendo que vamos a atacar y que los civiles pueden salir. Si Hamas está usando a sus propios civiles para proteger de donde lanzan los cohetes, es un crimen de guerra, no es algo que uno puede decir”, agregó.

Con respecto a los conflictos que están ocurriendo dentro de Israel, entre árabes y judíos y las familias palestinas que protestan no ser expulsadas de sus hogares, explicó que enfrentarán toda violencia para poder vivir juntos. Sin embargo, volvió a culpar al grupo Hamas.

Misiles en el horizonte. Cohetes en el cielo nocturno disparados hacia Israel desde Beit Lahia en el norte de la Franja de Gaza. (Télam) ANAS BABA | | Télam

“Lo que pasa es que Hamas, no sólo ataca los civiles israelíes haciendo otro crimen de guerra, sino que está fomentando, tratando de fomentar una guerra civil y nosotros vivimos juntos, en paz, y estamos desarrollando esto y no vamos a dejar que esto pase”, añadió.

Ronen, además, citó la carta de fundación de Hamas y los clasificó como una “organización antisemita”, ya que no están “sólo contra Israel, sino contra los judíos”. Una oración del artículo 7 lee: “El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte”.

Mientras que Ronen aseguró que las relaciones con el Gobierno son buenas luego de que Cristina Kirchner firme el memorándum de entendimiento con Irán para cerrar la casa AMIA, la embajadora mencionó que el atentado fue realizado por el grupo iraní Hezbollah, del que Israel se cuida, y por ello solo se enfocará en la relación Argentina-Israel.

Con respecto a las vacunas que Israel tiene de sobra, la embajadora mencionó que el país no dona ni vende vacunas a ninguna nación en particular, por lo que se está debatiendo donar una parte a COVAX (el fondo global de vacunas).