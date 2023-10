En el Día de la Lealtad, Sergio Massa estuvo en Sarandí: “El domingo, cueste lo que cueste, vamos a ganar”

Intendentes del conurbano, movimientos sociales y sindicatos llenaron la cancha de Arsenal de Sarandí, donde Sergio Massa y Axel Kicillof encabezaron el acto por el Día de la Lealtad, que también ofició de cierre de la campaña bonaerense.

“Todos y unidos” fue la consigna convocante de uno de los actos más grandes de la campaña electoral de Unión por la Patria. “¡A ganar el domingo!”, arengó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien ofició de anfitrión de los dos únicos oradores.

Acto por el Día de la Lealtad en Sarandí Foto: Prensa

Massa y Kicillof fueron los únicos oradores. El candidato presidencial habló después del gobernador bonaerense. Tras ratificar su compromiso de defender la educación pública, Massa hizo referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

“Obviamente que queremos una Argentina que honre sus deudas pero queremos discutir con el Fondo un programa que tenga que ver con el desarrollo de la Argentina y no con inflación y acumulación de reservas para que ellos cobren su deuda”, señaló.

Massa propuso una negociación “honesta y firme”.

También tuvo un párrafo para la Cuestión Malvinas. “Tuvimos que escuchar a dos candidatos que lastimaban el corazón de las familias de aquellos que perdieron su vida en Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. No regalaremos la sangre de nuestros soldados. No resignamos nuestra pretensión sobre Malvinas y la Antártida”, ratificó Massa.

“Venimos a ratificar nuestra lealtad con el federalismo”, dijo también y replicó los dichos de Milei de eliminación de la coparticipación federal y la obra pública.

“Vamos a tener más ferrocarriles, más federalismo en términos de inversión pública para que tengamos igualdad de desarrollo, sobre todo en el tan postergado Norte Argentino”, prometió Massa, para agregar que impulsará “un nuevo pacto federal”.

“Vamos a llamar a la construcción de un nuevo gobierno de unidad nacional para que deje sentadas diez políticas de Estado”, dijo casi al final.

“Compañeros, quedan cuatro días. Voy a dejar la piel para construir el triunfo, pero necesito el esfuerzo de cada uno de ustedes. Vayan a buscar a aquellos argentinos que confían en nosotros pero sobre todo, a los que tienen dudas. Díganles que el 10 de diciembre empieza un gobierno con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta. Díganle que, lo peor está pasando y lo que viene es mucho mejor. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar y el domingo vamos a ganar”, concluyó Massa, a quien siguió la marcha peronista, con el bombista Tula subido al escenario.

“La provincia no se salva sola”

“Somos 40 mil adentro y 20 mil afuera”, dijo Axel Kicillof, el primero en hablar.

“Nosotros estamos acá y otros candidatos quieren borrar las conquistas de derechos de Perón, Evita, Néstor y Cristina. ¡No lo van a lograr!”, desafió.

“Este es un acto de unidad”, definió Kicillof, que aspira a la reelección en la provincia, tras agradecer la movilización de los distintos sectores de Unión por la Patria.

“El pueblo salió a defender a Perón, porque Perón defendió al pueblo”, dijo evocando la cita histórica del 17 de octubre.

“Hay doctrina, hay historia y por eso hay futuro, compañeros”, afirmó el gobernador bonarense.

Kicillof llamó a votar “la boleta completa” de Unión por la Patria. “Hay una boleta que es un escudo para defender los derechos y un impulso para avanzar hacia el futuro”, dijo.

“La provincia no se salva sola. No alcanza un gobierno local, necesitamos un gobierno nacional que aguante los embates de la deuda externa. Apoyamos el planteo de unidad nacional de Sergio; ya lo había dicho Cristina: ‘Necesitamos grandes acuerdos para enfrentar lo que viene’”, recordó Kicillof.

“17 de octubre, pleno sol en Avellaneda. Un día peronista”, describió el gobernador.

El acto se realizó sin el presidente Alberto Fernández (de viaje en China) ni la vicepresidenta Cristina Kirchner (que se mantuvo al margen de toda la campaña).

En las primeras filas se sentaron sindicalistas y también se vio a “Wado” de Pedro, Cecilia Moreau y Máximo Kirchner, referente de La Cámpora y titular del PJ bonaerense. También estuvo el gobernador saliente de Tucumán, Juan Manzur, jefe de la campaña del norte argentino.

Optimismo

Este 17 de octubre encuentra al peronismo frente a una de las elecciones más importantes de su historia. Tras quedar ubicado tercero en las PASO, Unión por la Patria apuesta a forzar un ingreso a la segunda vuelta. Kicillof va por otro mandato y es un interrogante cuándo daño pudo hacer el affaire Insaurralde, el referente de Lomas de Zamora y exjefe de gabinete bonaerense. La continuidad del alza de la inflación más la corrida bancaria ofician de un objetivo lastre para el oficialismo.

“Esto es un anticipo del triunfo electoral del domingo”, anticipó optimista el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

“Massa es una topadora; hay un pueblo que está esperando por él. Si no sale primero sale segundo y cuidado que no haya sorpresa y gane en primera vuelta; los otros candidatos no tienen nada para ofrecer”, dijo el también ministro nacional, Aníbal Fernández, otro de los integrantes del gabinete presidencial que asistió al acto.

Sergio Massa llegó a la cancha de Arsenal, después de haber participado de una charla con estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El aparato sindical movilizó a pleno. La CGT y la CTA convocaron a sus dirigentes, y en el campo de juego se vieron identificaciones de la UOM, SMATA y la Bancaria, entre otros sindicatos.