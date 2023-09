Elecciones provinciales 2023 en Santa Fe: buena participación general a horas de comenzar los comicios

Ignacio Martínez Kerz , el candidato a la intendencia por Santa Fe por la lista Juntos Avancemos, votó cerca de las 9:30 de la mañana e invitó a la ciudadanía a acercarse a las urnas, incluyendo aquellos que no fueron durante las PASO. “ Venimos a invitar a la gente a que hoy vaya a elegir el destino de la ciudad, la provincia y los cargos legislativos. Nosotros esperamos los mejores resultados. Ojalá tengamos buenos resultados ”, destacó.

Federico Fulini , candidato a Intendente de la lista “Proyecto Futuro”, habló antes de votar: “ Estoy muy tranquilo y contento, con la satisfacción del deber cumplido. Entendíamos que, por ser la primera vez, iba a costar mucho ”. Y cerró: “Yo quiero ganar, pero si no se da, porque uno es consciente del contexto político, queremos emerger”.

Juan Pablo Poletti, candidato a intendente por Unidos para Cambiar Santa Fe, votó cerca de las 11 de la mañana. “Vengo con mucha ilusión y alegría en un día democrático. Hay que defender la democracia, que realmente no de lo mismo votar o no” expresó y aclaró: “si me toca perder, voy a acompañar”.