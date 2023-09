Dónde voto en Rosario 2023: consultá el padrón de las elecciones del 10 de septiembre en Santa Fe

Las elecciones para definir las autoridades de la provincia de Santa Fe están a la vuelta de la esquina. A horas de las elecciones generales te acercamos el padrón para que verifiques dónde ir a votar en Rosario el domingo 10 de septiembre ya que se sumaron varios jóvenes y esto podría modificar las cosas.

La tercera convocatoria a las urnas en la provincia define quién será el próximo gobernador después de Omar Perotti. También se renuevan las dos cámaras de la Legislatura. A nivel local, el intendente Pablo Javkin enfrenta a Juan Monteverde en busca de un nuevo mandato y se eligen 15 representantes del Concejo Municipal.

En la última semana de campaña, el titular de la Municipalidad anunció su plan de gobierno hasta 2027. Durante el acto desarrolló cinco ejes con la seguridad como tema principal. En este sentido anunció que las cámaras con inteligencia artificial estarán integradas al sistema del 911 y la red de monitoreo de la ciudad se expandirá.

En la vereda de enfrente, Monteverde denunció dos veces la publicación de material falso con su nombre y su imagen. Como aliado del peronismo, manifestó que las elecciones a intendente sólo ofrecen dos opciones: “Dejamos las cosas como están por cuatro años más o cambiamos miedo por esperanza”.

Pullaro también se anotó entre quienes se vieron perjudicados por la campaña sucia. En este caso, el candidato a gobernador pidió la intervención del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe. Hasta Amalia Granata tuvo que desmentir una publicación que la mencionaba como futura funcionaria de Javier Milei.

¿Por qué puede cambiar el lugar de votación para las elecciones nacionales?

Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional, el local o mesa de votación puede cambiar en Santa Fe. Esto se debe a que no se unificaron los padrones de ambas jurisdicciones.

¿Cuándo hay que votar en Rosario?

Domingo 10 de septiembre: elecciones generales en la provincia de Santa Fe.

Domingo 22 de octubre: elecciones generales en Argentina.

Domingo 19 de noviembre: balotaje presidencial si hace falta.

¿DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES PASO 2023 DE ROSARIO?

Para averiguar dónde hay que ir a votar en Rosario, el Tribunal Electoral de la Provincia (TEP) habilitó su sitio oficial con un sistema de consulta online del padrón definitivo. El trámite requiere el número de DNI y género de la persona. Hay que tener en cuenta que el lugar puede variar ya que se sumaron 2366 jóvenes al padrón desde que se realizaron las PASO el 16 de julio.

Con esta información es posible ganar tiempo a la hora de los comicios. Además de la mesa designada, la página detalla el orden en el padrón, un dato que sirve para agilizar la tarea de las autoridades.

Comenzó el operativo de entrega de urnas en rosario

La Dirección Nacional Electoral (DINE) en conjunto con el Correo Argentino comenzó este sábado con el reparto de urnas y cabinas que se utilizarán en las elecciones generales de este domingo. Rosario contará con 3050 mesas, que se emplazarán en 432 locales de votación.

¿Qué pasa si no voto?

Las elecciones son obligatorias. En caso de ausencia, esa persona quedará en el Registro de Infractores al Deber de Votar, que se puede consultar en la página de la Cámara Nacional Electoral.

Allí también se podrá consultar cómo pagar la multa correspondiente.

Elecciones 2023: ¿Puedo votar si perdí el documento?

Para emitir el voto todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de perderlo no pueden votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite, porque no se considera probatoria de la identidad del elector.

Documentos aptos para votar Foto: Diego Forti

Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.

¿Cómo justificar el no voto en Rosario?

Hasta el viernes 13 de octubre se podrá realizar el trámite para justificar el no voto en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

En Rosario, habrá que acercarse a Pasaje Álvarez 1516 de lunes a viernes de 12 a 17 horas, en tanto que en las oficinas de atención del resto de la provincia puede hacerse de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas.

Para justificar la inasistencia a votar por alguna de las razones previstas por el Código Electoral Nacional, los interesados deberán asistir a la oficina con su documento y una constancia que justifique el no voto. De acuerdo con el Código Electoral Nacional, tienen justificada la inasistencia a votar:

Los jueces y sus auxiliares que debieron asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras duró el acto comicial. El interesado deberá adjuntar una constancia donde se verifique el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

Los que el día de la elección se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. El interesado deberá adjuntar certificado extendido por la autoridad policial del lugar en donde encontraba el día de los comicios.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impidiera asistir al acto. El interesado deberá adjuntar un certificado extendido por médicos oficiales, provinciales o municipales

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento debieron realizar tareas que le impidieron asistir a los comicios durante su desarrollo. El interesado deberá adjuntar una constancia donde se verifique el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

Transporte gratuito en Rosario durante las elecciones

A partir de un decreto del Concejo, la Municipalidad habilitó viajes gratuitos en los colectivos de Rosario este domingo. Así como se modifica la prestación del servicio del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), también se activa el uso sin costo de Mi Bici Tu Bici.

Fuentes oficiales confirmaron que ambos sistemas funcionan sin costo entre las 7.30 y las 23.30. En el caso de las bicicletas públicas es preciso registrarse con la tarjeta Movi, más allá de que no hay que pagar para sacar una.

¿Qué se vota durante las elecciones provinciales en Rosario?

Quienes viven en Rosario pueden elegir entre cuatro fórmulas de gobernador o gobernadora y vice. Además se renueva toda la Cámara de Diputados de Santa Fe y el cargo de senador departamental que actualmente ocupa Miguel Rabbia.

Javkin y Monteverde compiten mano a mano por hacerse cargo de la intendencia hasta 2027. Por otra parte, la boleta única de concejal incluye a seis listas diferentes para definir quiénes ocuparán 15 bancas del Palacio Vasallo.

Debutó el voto joven en Santa Fe

Uno de los principales cambios de la campaña electoral de 2023 en Santa Fe fue la implementación del voto joven. La ampliación del padrón solo se aplicaba a nivel nacional, pero el Tribunal Electoral de la Provincia habilitó la participación mediante una resolución que aún está en debate.

De acuerdo a datos oficiales, 83.881 personas menores de edad tuvieron la chance de ir a las cabinas desde las PASO de julio. El 40,59 % cumplió y lo hizo por primera vez en su vida, aunque no tienen la obligación.

¿Quiénes son los candidatos a Gobernador/a de Santa Fe?

Solo cuatro candidatos lograron superar el piso de 1,5% de los votos, estos son:

¿Qué sistema de votación se usa en Santa Fe?

Al igual que en las PASO, el próximo 10 de septiembre los santafesinos elegirán a sus autoridades a través del sistema de boleta única papel, una por categoría. Lo positivo de esta votación, es que las mismas serán más reducidas.

Esta reducción de listas y candidatos, hace que el proceso de recuento de votos sea más rápido, por lo que se estima que los primeros resultados del escrutinio provisorio estará a las 21 horas del domingo.